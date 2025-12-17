Jak zkrotit ekzém. Vyvarujte se těchto chyb a zvolte správnou péči

Ekzém není jen nepříjemné svědění, ale komplexní kožní problém, který má různé podoby i příčiny. Správná diagnóza je klíčem k úspěšné léčbě. Přečtěte si, co může vaše potíže zhoršovat a jakými přírodními postupy můžete pokožce pomoci.

Ilustrační fotografie | foto: Profimedia.cz

Ekzém v dnešní době trápí stále více lidí, tedy, přesněji řečeno, některá jeho forma. A o to právě jde, ne každý je stejný, různé typy se projevují odlišným způsobem, mají jiné příčiny a vyžadují „svoje“ řešení.

Záměna různých druhů ekzému může vést ke zbytečnému prodlužování potíží nebo k neúčinné medikaci.

Správná diagnóza

Základní rozdíl mezi ekzémem a běžným podrážděním či lupénkou spočívá v tom, že ekzematická pokožka má narušenou kožní bariéru, a proto je náchylnější vůči alergenům a jiným dráždivým látkám.

Kůže bývá suchá, svědivá a podrážděná, může pálit, praskat a vytvářejí se na ní bolestivé puchýřky či šupinky. Abyste tyhle trable ale mohli úspěšně řešit a léčit vhodným způsobem, je důležitá správná diagnóza. Proč? Protože každý z nás je citlivý na něco jiného, kromě toho problémy někdy ještě umocňuje nevhodná strava, navíc můžete trpět i více druhy ekzémů najednou.

Rizikové faktory

Pokud na tyto kožní problémy trpíte, měli byste se v první řadě snažit onemocnění předcházet a vyhýbat se tomu, co může váš ekzém ještě zhoršovat. Na co si tedy dát pozor?

Potrava pro kůži. Co jíst a čemu se vyhnout při ekzému, akné i lupénce
  • Určitě na mycí a kosmetické prostředky, které jsou parfémované, obsahují parabeny, konzervanty či alkohol. Tyto složky totiž dráždí kůži a narušují její ochrannou bariéru.
  • Na potraviny spadající do kategorie typických alergenů. Patří sem například mléko, vejce, ořechy, sója či mořské plody. Můžou vyvolávat zánět.
  • Na prostředí, v němž se pohybujete. Suchý vzduch, chlad, ale i přetopené místnosti nebo prudké změny teplot vedou k vysychání a popraskání pokožky. V zimě často škodí kombinace studeného vzduchu venku a suchého tepla uvnitř.
  • Na škrábání pokožky – to totiž vaši kůži jen více poškozuje, zhoršuje svědění a zvyšuje riziko infekce.

Vsaďte na přírodu

Dojde-li k akutnímu zhoršení symptomů ekzému, často se k léčbě využívají kortikoidy. Ale pozor na ně! Sice dovedou potlačit příznaky, jako je svědění a zánět, neumí ale vyřešit příčinu problému. Lepší jsou proto přírodní přípravky, zvlášť ty s obsahem konopného oleje. Tenhle zázrak obnovuje přirozenou kožní bariéru – a dlouhodobě tak zlepšuje stav pokožky. Navíc se snadno vstřebává, váže na sebe další účinné látky a pomáhá jim působit v hlubších vrstvách kůže.

Článek vznikl pro časopis Tina.

