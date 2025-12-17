Ekzém v dnešní době trápí stále více lidí, tedy, přesněji řečeno, některá jeho forma. A o to právě jde, ne každý je stejný, různé typy se projevují odlišným způsobem, mají jiné příčiny a vyžadují „svoje“ řešení.
Záměna různých druhů ekzému může vést ke zbytečnému prodlužování potíží nebo k neúčinné medikaci.
Správná diagnóza
Základní rozdíl mezi ekzémem a běžným podrážděním či lupénkou spočívá v tom, že ekzematická pokožka má narušenou kožní bariéru, a proto je náchylnější vůči alergenům a jiným dráždivým látkám.
Kůže bývá suchá, svědivá a podrážděná, může pálit, praskat a vytvářejí se na ní bolestivé puchýřky či šupinky. Abyste tyhle trable ale mohli úspěšně řešit a léčit vhodným způsobem, je důležitá správná diagnóza. Proč? Protože každý z nás je citlivý na něco jiného, kromě toho problémy někdy ještě umocňuje nevhodná strava, navíc můžete trpět i více druhy ekzémů najednou.
Rizikové faktory
Pokud na tyto kožní problémy trpíte, měli byste se v první řadě snažit onemocnění předcházet a vyhýbat se tomu, co může váš ekzém ještě zhoršovat. Na co si tedy dát pozor?
- Určitě na mycí a kosmetické prostředky, které jsou parfémované, obsahují parabeny, konzervanty či alkohol. Tyto složky totiž dráždí kůži a narušují její ochrannou bariéru.
- Na potraviny spadající do kategorie typických alergenů. Patří sem například mléko, vejce, ořechy, sója či mořské plody. Můžou vyvolávat zánět.
- Na prostředí, v němž se pohybujete. Suchý vzduch, chlad, ale i přetopené místnosti nebo prudké změny teplot vedou k vysychání a popraskání pokožky. V zimě často škodí kombinace studeného vzduchu venku a suchého tepla uvnitř.
- Na škrábání pokožky – to totiž vaši kůži jen více poškozuje, zhoršuje svědění a zvyšuje riziko infekce.
Vsaďte na přírodu
Dojde-li k akutnímu zhoršení symptomů ekzému, často se k léčbě využívají kortikoidy. Ale pozor na ně! Sice dovedou potlačit příznaky, jako je svědění a zánět, neumí ale vyřešit příčinu problému. Lepší jsou proto přírodní přípravky, zvlášť ty s obsahem konopného oleje. Tenhle zázrak obnovuje přirozenou kožní bariéru – a dlouhodobě tak zlepšuje stav pokožky. Navíc se snadno vstřebává, váže na sebe další účinné látky a pomáhá jim působit v hlubších vrstvách kůže.
Článek vznikl pro časopis Tina.