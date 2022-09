Žena strávila měsíc doma, aby nikdo neviděl její zohyzděný obličej

Od mala si mazala tělo kortikoidovými, bylinnými i konopnými mastmi. Většinou se po pár dnech či týdnech mazání kůže uklidnila a vše se vrátilo do normálu. Během poslední léčby ovšem dostala silnou alergickou reakci a její obličej pokryly tvrdé žluté mokvající krusty.

„Bylo to strašné. Nevěděla jsem, co se se mnou děje a byla jsem v šoku. Neskutečně to svědilo, pálilo a bolelo,“ popsala žena. Podle lékařů šlo o alergickou reakci na krém, který užívala. Záhadou pro ni bylo, že se nejednalo o nový krém. Používala ho roky.

„Lékař mi vysvětlil, že už toho na tělo bylo zkrátka moc. Prostě už mi dalo najevo, že tudy cesta nevede. Přitom jsem zrovna krém přestávala užívat. A to byla právě ta chyba, jak mi objasnil lékař. Stává se to výjimečně, když léčbu stopnete,“ pokračovala žena. Měsíc se kvůli svému stavu odmítala hnout z bytu. Styděla se za to, jak vypadá a nedokázala se ukázat před lidmi.

„Všechno jsem zvládla jen díky svému partnerovi, který mě podporoval. Byla jsem na tom psychicky opravdu zle. Moc jsem nejedla a utápěla se v hrozných náladách. Díky bohu se to po zhruba třech měsících zlepšilo. Začala jsem držet dietu, kterou mi lékař doporučil, abych detoxikovala tělo. Kůže se dá opravdu vyléčit jen tehdy, kdy léčíme tělo zevnitř,“ doplnila pro The Sun.