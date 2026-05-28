Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Trápí vás vypadávání vlasů? Víme, jak podpořit hustotu a sílu řídnoucích vlasů.

Autor:
Advertorial   0:01 – ADVERTORIAL
Ztráta objemu, ustupující vlasová linie nebo prosvítající pěšinka. Řídnutí vlasů trápí muže i ženy a příčiny bývají různé – od genetiky až po hormonální vlivy. Správně zvolená péče však dokáže vlasy aktivně posílit díky produktům s aktivními složkami, které dodávají energii a podporují činnost vlasových folikulů.
Kofein je vědecky ověřený pomocník proti vypadávání vlasů

Kofein je vědecky ověřený pomocník proti vypadávání vlasů | foto: Shutterstock

Kofein je vědecky ověřený pomocník proti vypadávání vlasů
Kofein je vědecky ověřený pomocník proti vypadávání vlasů
Kofein je vědecky ověřený pomocník proti vypadávání vlasů
Kofein je vědecky ověřený pomocník proti vypadávání vlasů
8 fotografií

Slábnoucí a jemnější vlasy, postupná ztráta objemu nebo kouty na čele – první známky řídnutí vlasů se objevují často už kolem dvacátého roku života. Proto roste zájem o péči, která dokáže posílit vlasové kořínky a proces řídnutí zpomalit. Jednou z aktivních látek, jejíž účinky potvrzují i laboratorní a klinické studie s kosmetickými přípravky, je kofein.

Na tomto principu staví i šampon Alpecin, který se dlouhodobě řadí mezi nejprodávanější produkty1 proti vypadávání vlasů. Díky inovativnímu složení s kofeinovým komplexem se stal vyhledávaným pomocníkem mužů i žen, kteří chtějí zpomalit řídnutí vlasů. Jeho pravidelné používání je jednoduchý způsob, jak dopřát svým vlasům účinný doping.

Klinické testy, například výzkum Univerzity v Lübecku v Německu, prokázaly, že speciální receptura s kofeinem v šamponech Alpecin dokáže během několika minut proniknout k vlasovým kořínkům a tam přispět k pozitivnímu efektu na vlasové folikuly. Výsledky se nejlépe projevují při dlouhodobé každodenní aplikaci – vlasy pak mohou působit hustší a vitálnější.

Unikátní složení bez vedlejších účinků

Světová antidopingová agentura v roce 2004 vyřadila kofein ze seznamu zakázaných látek. Některé sportovní organizace nicméně zachovávají omezení kofeinu jako potenciálního stimulantu, zejména ve vytrvalostních disciplínách. Výzkum Univerzitní kliniky Charité v Berlíně ukázal, že kofein z kosmetického šamponu je detekovatelný pouze ve vlasových folikulech a nedostává se do krevního oběhu, což znamená, že běžně nemá vliv na sportovní výkon. „Právě toto lokální působení je klíčem k účinnosti šamponu Alpecin – kofein působí přímo ve vlasovém kořínku, kde dodává energii a podporuje růst vlasů,“ říká Aneta Valová, brand manažerka značky Alpecin ve společnosti APREMEDA.

Kofein je vědecky ověřený pomocník proti vypadávání vlasů

Značka Alpecin navíc kombinuje kofein s dalšími látkami, jako je zinek, niacin, mentol či vitaminy E a A. Ty pomáhají podporovat zdraví vlasových folikulů a optimální růst vlasů. Díky absenci silikonů pak vlasy zůstávají pevné na dotek a snadněji se upravují.

Studie naznačují pozitivní efekt kofeinu na vlasové folikuly a podporu růstu vlasů – podobně jako u některých léčiv (minoxidilu). Kofein však oproti minoxidilu nemá žádné nežádoucí účinky. Při standardním použití je proto účinnou a bezpečnou volbou pro ty, kdo chtějí podpořit vitalitu svých vlasů. Podobné výsledky působení kofeinu na vlasové folikuly přinesla například studie profesorky Dr. Rachity Dhurat.

Proč vlasy řídnou?

Za úbytkem vlasů nejčastěji stojí genetické a hormonální faktory. Vlasové kořínky citlivě reagují na mužský hormon dihydrotestosteron (DHT), který zkracuje růstovou fázi vlasů a oslabuje jejich pevnost. U mužů je typické plešatění na temeni hlavy a vysoké kouty, u žen spíše řídnutí od centrální linie vlasů, často spojené s hormonálními změnami během těhotenství, po porodu či v menopauze.

Ačkoliv genetická výbava hraje klíčovou roli, důležitý je i životní styl. Stres, špatná strava a kouření mohou proces vypadávání vlasů urychlovat. Kombinace zdravého způsobu života a vhodné vlasové péče tak dokáže nežádoucí změny zvrátit. Šampon Alpecin Coffein C1 je určen pro každodenní použití od prvních náznaků řídnutí vlasů.

Kofein je vědecky ověřený pomocník proti vypadávání vlasů

Šampon Alpecin Caffeine Shampoo C1 je kosmetický přípravek. Šampon nechte působit na hlavě 2 minuty a poté opláchněte. Je doporučeno používat jej každý den, případně střídat péči s kofeinovým tonikem Alpecin Liquid nebo Alpecin Hair Booster.

1 v kategorii anti-hairloss produktů, iQVIA data, 2020, 2022

Nejčtenější

Manžel se s ní chtěl rozvést kvůli obezitě. Šárce se podařilo zhubnout 55 kilo

V závěrečném dílu druhé řady Extrémních proměn se divákům představila...

V závěrečném dílu druhé řady Extrémních proměn se divákům představila sympatická Šárka. Pod její veselou fasádou se ukrývala řada mindráků. Kvůli obezitě si přišla jako špatná matka a manželka, její...

Prsa ven a mikro mini. Lauren Bezosová miluje módu, sklouzává však k nevkusu

Lauren Sánchezová Bezosová a Jeff Bezos na Vanity Fair Oscar Party v Los...

Lauren Sánchezová Bezosová je manželkou jednoho z nejbohatších lidí planety Jeffa Bezose. Zlé jazyky tvrdí, že je ztělesněním pořekadla „vkus si za peníze nekoupíš“. Je to s ní opravdu tak zlé?...

Ikony osmdesátek: Tyto slavné krásky určovaly styl, trendy i sny fanoušků

Krásky z osmdesátek. Tyto VIP ženy miloval celý svět a jejich plakáty si...

Osmdesátá léta, načechrané účesy, vycpávky v ramenou a stále ještě pohoda bez mobilních telefonů. Kdo byl tehdy vidět v kinech a televizi, byl opravdová hvězda. Svět tyto VIP miloval. Podívejte se do...

Slavné hvězdy a jejich výstavní pozadí. Podívejte se, kdo si dopomohl plastikou

Tyto dámy si hýčkají svá pozadí.

Přirozené zadečky jdou u slavných krásek v poslední době do pozadí. Zamilovaly si v mnoha případech silikonové výplně nebo injekce, které jim pomohou tvar zadku vylepšit. Na super kulatý zadek...

Dnes slavní, kdysi na odpis. Celebrity, které se dokázaly vrátit na vrchol

Chybělo málo a už dávno tito slavní vlastně slavní nebyli.

Dnes jsou slavní a zná je téměř celý svět. Vůbec to tak ale nemuselo být. Některé hvězdy totiž v průběhu kariéry párkrát zaškobrtly a nebýt štěstěny i podpory přátel a rodiny, zřejmě by si musely...

Trápí vás vypadávání vlasů? Víme, jak podpořit hustotu a sílu řídnoucích vlasů.

Advertorial
Kofein je vědecky ověřený pomocník proti vypadávání vlasů

Ztráta objemu, ustupující vlasová linie nebo prosvítající pěšinka. Řídnutí vlasů trápí muže i ženy a příčiny bývají různé – od genetiky až po hormonální vlivy. Správně zvolená péče však dokáže vlasy...

28. května 2026

Okuste citrusový restart. Zaručeně probudí vaši pleť i vaši duši

Citrusové plody mohou dráždit trávení a vyvolávat alergické či histaminové...

Chcete se na jaře cítit lehce, svěže a plní energie? Udělejte si celkovou očistu těla, citrusy vám v tom rády pomůžou.

28. května 2026

Lehkost, čistota a nenucená elegance. Takové jsou letošní jarní parfémy

Dejte na odiv pomocí vůně vaše osobité já.

Vůně dokážou mnoho věcí – zlepšit náladu, vyvolat vzpomínky a třeba i na chvíli změnit nastavení mysli. Která se stane vaším novým poznávacím znamením?

28. května 2026

Nahmatala jsem si bulku v prsu. Nakonec se ukázalo, že je to agresivní lymfom

Ilustrační fotografie

Cítila jsem se dobře, ale náhodou jsem si nahmatala bulku v prsu. Raději jsem si hned došla k lékaři. Vyšetření nakonec odhalila, že mám agresivní formu lymfomu. Čtenářka Ivona napsala další díl...

28. května 2026

Pěkná baba, ale je jí kus. Denisa v Extrémních proměnách shodila 68 kilogramů

Denisa se raději vůbec nedívala do zrcadla. Onen pohled ji děsil: zírala na ni...

Denisa neměla lehký život. Opustili ji oba rodiče a byly chvíle, kdy neměla co jíst a čím topit. Traumata si zvykla zajídat, nevycházela z domu a utápěla se ve smutku. Výsledek? Váha 170 kilogramů....

28. května 2026

Po padesátce se cítím mnohem lépe než ve třiceti, říká Pavlína Němcová

Pavlína Němcová

S topmodelkou, producentkou a designérkou Pavlínou Němcovou jsme se potkali při příležitosti vyhlášení castingové výzvy Pure Model, která má věkovou hranici 16 až 99 let. Povídali jsme si proto nejen...

28. května 2026

Vadí vysoké podpatky i trvalé nošení barefootů. Lékař nejen o plochých nohou

Premium
Rastislav Hromádka

Bolesti nohou a chodidel, ale také kolen, kyčlí, výjimečně i páteře a zad. To vše mohou mít na svědomí ploché nohy. Stojí za nimi v první řadě genetika, ale to, jak rychle se projeví, mají na svědomí...

27. května 2026

Vaření je splynutí s přísadami, líčí korejská mniška. Obdivuje ji celý kuchařský svět

Premium
Jihokorejská mniška Jeong Kwan spojuje vaření s buddhismem a své umění...

Nechodila do žádné kuchařské školy, nemá vlastní restauraci a místo rondonu obléká mnišský hábit. Přesto patří k nejlepším šéfkuchařkám na světě. Jihokorejská mniška Jeong Kwan spojuje vaření s...

27. května 2026

Muž přibral kvůli závislosti na kokainu, kil se pak těžce zbavoval

Paul Fish

Sedmačtyřicetiletý Paul Fish z Velké Británie měsíčně utratil za kokain v přepočtu devadesát tisíc korun. Když drogy odezněly, extrémně se přejídal a nabíral kila neskutečnou rychlostí. Až když se...

27. května 2026

Ikony osmdesátek: Tyto slavné krásky určovaly styl, trendy i sny fanoušků

Krásky z osmdesátek. Tyto VIP ženy miloval celý svět a jejich plakáty si...

Osmdesátá léta, načechrané účesy, vycpávky v ramenou a stále ještě pohoda bez mobilních telefonů. Kdo byl tehdy vidět v kinech a televizi, byl opravdová hvězda. Svět tyto VIP miloval. Podívejte se do...

27. května 2026  8:39

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Nesnesitelná bolest při menstruaci? Na vině může být endometrióza, říká lékařka

Premium
Lea Libičová, gynekoložka a specialistka na endometriózu a IVF.

Endometrióza postihuje až 10 procent žen. Ne vždy se projeví bolestí, ale může zásadně ovlivnit plodnost i každodenní život. „Klíčová je včasná diagnóza. Hodně žen se ale k odborníkovi dostane až na...

27. května 2026

Péči o pleť nepřehánějte. Skinimalismus se vám velmi rychle vyplatí

Pokožce uděláte dobře, když s ní budete zacházet velmi něžně! Představte si, že...

Shodneme se na tom, že o pleť je třeba pečovat, chceme-li, aby nejen dobře vypadala, ale byla i zdravá – ostatně platí, že jen zdravá může být krásná. A jak jste na tom vy, děláte pro svou pokožku...

27. května 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.