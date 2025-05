Ebola, stejně jako marburg a řada dalších podobných vysoce nebezpečných nákaz, není podle epidemiologa přenosná vzdušnou cestou. „Většinou se přenáší tělesnými tekutinami, takže pokud vedle člověka s ebolou sedíte v letadle a on vás nezakrvácí nebo nepozvrací, tak v podstatě nemá šanci vás nakazit.“

I přesto šly nejbližší kontakty muže do karantény. „Obecně karanténa trvá do doby, než se u nemocného vyloučí nákaza. Pokud se naopak potvrdí, musí být kontakt v izolaci, dokud přímo u něj testy nákazu nevyloučí. Pak ještě zůstává v karanténě do konce inkubační doby.“

Vzorek od pacienta byl z Bulovky transportován speciální firmou do německého Kochova institutu, který následně nákazu ebolou vyloučil. Mluvčí nemocnice Bulovka doplnila, že pacient je ve stabilizovaném stavu a nadále hospitalizován. Podle Hygienické služby ČR pobýval muž v Demokratické republice Kongo a Rwandě, kde je možné se nakazit například některou z hemoragických neboli krvácivých horeček.

V Africe jsem měl největší obavu ze spavé nemoci

Rastislav Maďar založil v roce 2004 mezinárodní humanitární organizaci a pravidelně do rozvojových zemí Afriky jezdí na lékařské mise. „Osobně jsem vždy měl největší obavu ze spavé nemoci. V nadsázce říkám: raději pětkrát cholera než jednou spavá nemoc.“ Spavá nemoc je bez léčby smrtelná. Léčit se musí navíc v první fázi. „Ona zbaví člověka schopnosti racionálně myslet, takže i lékař sám u sebe bude mít problém si ji diagnostikovat. Navíc léčba je poměrně toxická, takže to opravdu nechcete chytit.“ Nemoc přenáší moucha tse-tse.

„Když uvidíte vedle cest takové modro-černé vlajky, tak se musíte okamžitě nastříkat repelentem. Jedná se totiž o insekticidní pasti. Modrá a černá barva mouchy tse-tse lákají a insekticid je usmrtí. A to, že tam ty pasti jsou, znamená, že tam jsou někde i mouchy.“ S jejich agresivitou má lékař dokonce osobní zážitek. „Jeli jsme v autě bez klimatizace, takže jsme měli spuštěná okna. Řidič byl černoch a měl modrou košili. A najednou se objevilo hejno much. Absolutně neslyšně. Rychle jsme zavřeli okna, ale hejno nás pronásledovalo ještě notnou dobu a zuřivě naráželo do skel, zatímco my se pařili uvnitř. Bylo to jako z hororu.“

Bez repelentu a moskytiéry nejezděte

I v obecné rovině doporučuje epidemiolog na cesty do exotických oblastí s sebou repelenty, insekticid a moskytiéru. „Například na ostrově Réunion, kam se dostanete v podstatě na občanku, protože patří Francii, jsou desítky tisíc případů horečky Chikungunya, kterou z opic na člověka přenáší komár.“ Nemoc způsobuje kruté bolesti kloubů, až se člověk zkroutí.

„Já sám se tím řídím na všech misích. V Mosambiku se nám například stalo, že kolega vystříkal pokoj, a když jsme se po dvou hodinách vrátili, byla podlaha celá černá, jak tam popadal mrtvý hmyz, který byl ukrytý ve slaměné střeše. A my jsme si představili, co by se asi dělo v noci.“

Místní personál nás občas zaskočil

Při lékařských misích musel ale epidemiolog čelit i výzvám jiného druhu. „Občas jsme nebyli schopni odhadnout chování místního nemocničního personálu. Například když přišel pacient, kterému kráva vykopla oko. Do té chvíle měl vlastně obrovské štěstí, protože přišel zrovna v době, kdy v našem evropském týmu působil také oční chirurg.

Ale zatímco chirurg kreslil na přístroji plán rekonstrukce tkáně poraněného oka, aby ho pacientovi mohli vrátit do oční štěrbiny, přišel nějaký lapiduch, tomu zraněnému odstřihl oční nerv, zalepil oko a poslal ho domů. Protože tak se to zkrátka u nich vždy dělalo.“ Své zážitky nejenom z misí se Rastislav Maďar rozhodl publikovat v knížce Zachráníš-li jediného, která vyšla před několika dny.

Vedle doporučení, jak se vyhnout zdravotním komplikacím při cestách do exotických destinací v Rozstřelu dále Rastislav Maďar popisuje, jakým desaterem se řídí na misích jejich lékaři, jak se spolupracuje s místními šamany či nakolik se dlouhodobě daří rozvíjet oblasti, kam s pomocí jezdí.