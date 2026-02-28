Jak správně dýchat a zvládat stres: techniky, které fungují

Dech je základní životní funkcí, přitom jen máloco nám připadá jednodušší a samozřejmější než dýchání. Záleží na něm ale víc, než si myslíme – špatné dýchání může způsobit mnohé zdravotní komplikace.

Ilustrační fotografie | foto: Profimedia.cz

Dech je nejdostupnější nástroj pro zdraví. Přesto ho většinou začneme vnímat až tehdy, kdy tělo vysílá signály, že něco není v pořádku. Špatně spíte, jste podráždění, unavení, bolí vás záda, hlava, máte další potíže? Příčinou může být také nesprávné dýchání.

Včela, lev i našpulené rty. Dýchací techniky, které vám pomohou proti stresu

„Z fyziologického hlediska je dech jedním z nejrychlejších způsobů, jak ovlivnit nervový systém. Tím, jak dýcháme, tělu neustále říkáme, zda má zůstat ve střehu, nebo jestli si může dovolit zpomalit,“ vysvětluje Radim Šlachta, fyziolog a odborník na zdravý životní styl ze startupu Elonga.

Pomalu, či rychle?

Autonomní nervový systém pracuje v pozadí a řídí procesy, nad kterými běžně nemáme vědomou kontrolu. Ovlivňuje tep srdce, krevní tlak, trávení, hormonální rovnováhu i kvalitu spánku. Dech funguje automaticky, ale můžeme ho vědomě ovlivnit.

V napjatých situacích dýcháme často rychle a mělce. Tělo pak zůstává v pohotovosti, jako by čelilo nebezpečí, i když jsme „jen“ v běžném pracovním dni plném povinností a stresu. Pomalý a klidný dech naopak dává nervovému systému signál, že je možné zpomalit.

Když jedete naplno

„Nervový systém čte dech jako informaci o bezpečí,“ říká fyziolog. „Pokud je dech klidný a plynulý, začnou se postupně měnit i další reakce těla – snižuje se svalové napětí, zpomaluje srdeční frekvence a tělo se dostává do režimu obnovy.“

Proto mohou dechové techniky pro zklidnění fungovat taky ve chvílích, kdy máte pocit, že jedete na plné obrátky a hlavu máte plnou myšlenek.

Chcete dlouho žít? Naučte se správně dýchat, jemně a nosem

Praktický význam

Z pohledu dlouhodobého zdraví a vitality není to nejhlavnější žít zcela bez stresu. Mnohem důležitější je schopnost těla se stresem se vyrovnat, zklidnit se, znovu najít rovnováhu. A právě pro tyto situace má dech praktický význam.

Podle výzkumu ti, kdo dokážou lépe regulovat dech, mívají vyšší proměnlivost srdeční frekvence – ukazatel, který souvisí s odolností nervového systému, kvalitnějším spánkem a nižší dlouhodobou zánětlivou zátěží. Tyto faktory jsou důležité nejen pro to, jak se právě cítíte, ale i pro to, jak bude vaše tělo fungovat v dalších letech.

Vyzkoušejte dechové rituály

Pro práci s dechem stačí pár minut a vědomá pozornost. Nepotřebujete žádné speciální pomůcky, většinu technik můžete provozovat kdekoli a kdykoli. S jejich pomocí můžete nenápadně, jednoduše, ale dlouhodobě podporovat odolnost vůči vnějším vlivům, pocit klidu a energie v těle.

Prodloužený výdech. Nádech nosem trvá přibližně čtyři sekundy, výdech šest až osm sekund. Delší výdech pomáhá nervovému systému přepnout do klidnějšího režimu. Hodí se ráno po probuzení, během dne ve vypjatých chvílích i večer před spaním.

Krabicové dýchání. Nadechněte se, zadržte dech, vydechněte a po výdechu opět zadržte dech – vždy na stejně dlouhou dobu, nejčastěji na čtyři sekundy. Tato technika vás pomůže uklidnit a zlepšuje vaši schopnost soustředění.

Dýchání do břicha. Lehněte si na záda a pokrčte kolena. Pomalu se nadechujte nosem a vnímejte, jak se zvedá břicho, zatímco hrudník zůstává v klidu. Můžete si na břicho položit ruku, a tak lépe vnímat jeho pohyb nahoru při nádechu a dolů při výdechu.

Článek vznikl pro časopis Chvilka pro tebe.

28. února 2026

