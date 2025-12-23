Dýcháte správně? Naučte se techniky, které snižují stres a posilují zdraví

Většina z nás se nad tím, jak dýchá, vůbec nezamýšlí. Je to věc, kterou děláme zcela automaticky. Věděli jste ale, že když se naučíte dýchat správně, ovlivníte tím svou fyzickou i duševní kondici?

Ilustrační fotografie | foto: Profimedia.cz

Dýchání je základní lidská potřeba, nad kterou se nemusíme zamýšlet. Možná bychom ale měli. Má totiž vliv i na nervový a kardiovaskulární systém, emoce a pozornost.

Když změníme způsob dýchání, ovlivníme mnohem víc než jen to, jaké množství kyslíku do plic dostaneme. Pokud vám někdy bude řečeno, abyste se „zhluboka nadechli“ během stresujícího okamžiku, vězte, že tato rada není jen fráze.

Sedm každodenních pomocníků zdraví. Zkuste šlapání vody i dechové cvičení

Nos jako soukromý filtr nečistot

Podle zapojených svalů lze dýchání rozdělit na hrudní a břišní. Jaké je zdravější? To brániční (břišní) – a lze se jednoduše naučit. Lehněte si na záda, položte si ruku na břicho a zhluboka se nadechujte tak, abyste cítili, že se vám ruka pohybuje. Čím častěji budete toto cvičení opakovat, tím přirozenější se pro vás tato forma stane a vyhnete se bolestem šíje, krční páteře nebo zad – i ty totiž může špatné dýchání způsobovat...

Asi nejpalčivější otázkou je, zda je zdravější dýchat nosem, nebo ústy. Na to je jednoznačná odpověď – nosem. „Nos je naprosto zásadní, protože filtruje vzduch, ohřívá ho a zvlhčuje, abychom ho mohli lépe absorbovat,“ vysvětluje James Nestor v knize Dech.

Svou roli v něm hrají i chloupky, kterých se často z estetických důvodů zbavujeme. Ty totiž odfiltrovávají část nečistot, které dýcháme. Když se často nadechujeme ústy, zbytečně je vysušujeme a můžeme si zadělat na častější angíny!

„Vdechování vzduchu ústy nevytváří dostatečný tlak, což způsobuje, že se měkká tkáň vzadu v ústech uvolňuje a prohýbá. To vede ke zvětšení mandlí,“ tvrdí autor a popisuje, jak má vypadat dokonalý dech – nadechujte se asi 5,5 vteřiny a stejnou dobu vydechujte. Je jasné, že to nelze praktikovat celý den, ale jen několik minut. Učiňte z toho třeba malý rituál před spaním. Při výdechu používejte ústa, při nádechu vždy nos.

Cvičení proti úzkosti či depresi

Že o nás to, jakým způsobem dýcháme, prozradí víc než bychom chtěli, skvěle dokazují stresové situace. Když se setkáme s hrozbou – jako je útočící tygr nebo rozzlobený šéf – spustí to reakci „boj nebo útěk“. Přichází zvýšení srdeční frekvence, zpocené dlaně a zvýšení svalového napětí. Dýcháme rychleji a krev spěchá do svalů, jak se tělo připravuje na akci.

Do břicha? Kdepak, dýchat bychom měli bráničně. Lektor odhaluje sílu dechu

Naopak, když jsme uvolnění, dýcháme pomaleji a srdeční frekvence klesá. Bylo rovněž prokázáno, že dýchací cvičení posilují duševní zdraví tím, že snižují stres a snižují pocity úzkosti a deprese. U těch se pracuje i se zapojením dýchání s ústy.

Dech při stresu

Jednoduchým způsobem se můžete zbavit i náhlého stresu nebo úzkosti. Položte si ruce na břicho, vdechujte nosem a vydechněte hluboce ústy do břicha – jako byste vyfukovali balónek. Zaručeně to funguje a budete se cítit klidněji.

Pokud jste ale v tomto ohledu začátečníci, odborníci nedoporučují toto cvičení dělat víc než pětkrát za sebou. Můžete dostat do těla příliš oxidu uhličitého a tím si způsobit závratě.

Článek vznikl pro časopis Pestrý svět.

Dýcháte správně? Naučte se techniky, které snižují stres a posilují zdraví

23. prosince 2025

