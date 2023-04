Pět důvodů, proč jezdit na kole. Posílíte srdce i svoji psychiku

Kolo je skvělý vynález. Zhruba třetina Čechů na něj nedá dopustit, a pokud to jde, tak každou volnou chvíli tráví v sedle svého bicyklu. A to je dobře. Cyklistika je totiž zdravý sport. Nejenže vám zlepší kondici, postavu, ale také si při ní krásně vyčistíte hlavu.

„To je pravda,“ souhlasí čtyřicetiletá čtenářka Jana z Prahy, která začala s jízdou na kole teprve loni. „Jezdívala jsem jako dítě, ale pak jsem na sportování neměla čas. Teď beru kolo jako takovou formu psychoterapie, když mám těžký den nebo se s manželem pohádáme, projedu se a trochu vychladnu.“ Bonusů jízdy na kole se však nabízí samozřejmě víc. A tady je pět z nich.

1. Posílíte plíce a srdce

Cyklistika patří mezi ty nejlepší vytrvalostní sporty, při kterých si dáte pořádně do těla. Už po chvilce se vám zvýší tepová frekvence, začnete rudnout a leckdy se tak zadýcháte, že nemáte sílu ani promluvit. Tato dávka fyzické námahy je však velmi zdravá. Zocelí váš imunitní systém, zlepší funkci plic, srdečních svalů a povzbudí krevní oběh.

Podle dánské studie, která zkoumala 30 tisíc lidí ve věku od 20 do 93 let, je cyklistika pro zdraví téměř nepostradatelná. Výzkum prokázal, že lidé, kteří jezdí pravidelně do práce na kole, mají větší kapacitu plic a snáze odolají i znečištění ovzduší a městskému smogu.

Pravidelní cyklisté jsou také daleko odolnější vůči srdečním chorobám či náhlým mozkovým příhodám.