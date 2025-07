Domácí posilovna se jevila jako skvělý nápad. Sama by však něco takového Rhoda už sestavit nezvládla. Pustila se do toho tedy společně s manželem a dcerou Clare. Předem neměla tušení, jak moc se její zdravotní stav díky pravidelnému cvičení zlepší. Po několika týdnech byla velmi překvapená a v šoku byl i její lékař.

„Po pěti měsících pravidelného tréninku už jsem opět chodila sama bez podpory a chodítka. Šlo to skvěle. Jako bych se vrátila v čase. Bylo velmi překvapivé, jak se můj zdravotní stav zlepšil,“ uvedla Rhoda na jejím účtu na Instagramu. Nevěřila, že by někdy opět mohla chodit úplně sama.

„Dcera mi u cvičení pomáhá, jak jen to jde. Takže mám parťáka. Můj lékař je nadšený, protože můj zdravotní stav je nyní skvělý. Mám mnohem víc svalové hmoty, a to je pro mé tělo opravdu dobré,“ pokračovala žena. Když šla do důchodu, už nesportovala. Nikdy předtím v životě ani neposilovala. Se vším začala až po osmdesátce a díky tomu je teď pro mnohé inspirací. Nejen pro důchodce, ale i mladé lidi.

„Právě ti si říkají, že když jsem to zvládla já, zvládnou to i oni. Moc mě těší, že lidé díky mně něco začnou dělat. Pohyb je pro nás moc důležitý,“ míní Rhoda.