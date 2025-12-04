„Velmi často se setkávám s názorem, že se nesluší, aby se ženy mého věku oblékaly do sexy oblečení a fotily se v krajkovém prádle. Ale kde je ta hranice? Kdo to vymyslel? A jak to někdo může vůbec zakazovat?“ zamýšlela se nad názory některých lidí Gweneth Lee.
Své fotografie totiž ráda sdílí na Instagramu a právě tam se jí často stává, že v soukromých zprávách nachází urážky a nadávky. Píší je především lidé, kteří nepřiznají vlastní jméno. „Jsou to uživatelé, kteří nemají ani tu slušnost se představit. Nadávat někomu anonymně je tedy opravu směšný důkaz hrdinství,“ myslí si.
Ráda říká to, co si myslí a její výroky jsou často poněkud šokující. Naposledy sdělila fanouškům, že už má dost mužů, kteří se umějí jen vychloubat. „Posílají mi fotografie, kde jsou na luxusních dovolených, obklopeni palmami a bílým pískem. Pokud mě někdo chce opravdu zaujmout, měl by mě na Vánoce opravdu do nějaké exotiky vzít. Už mě nebaví ztrácet čas nějakým tlacháním. Na to mají čas mladí,“ myslí si.
Gweneth v minulosti uvedla, že je nejžádanější milenku v Británii a jejím ložem prošlo přes tisíc ženatých mužů. Zároveň je tak nejnenáviděnější ženou Británie. I přes její věk o ni mají stále zájem výrazně mladší muži a Gweneth má jasno v tom, proč tomu tak je. „Mám rozum, mám zkušenosti. Nechci po nikom nesmysly. Vím přesně, co chci,“ dodala.