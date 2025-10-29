Nepříjemný stav s poetickým názvem „aura“ někdy zažívá zhruba čtvrtina migreniků. Jedná se vlastně o dočasné neurologické příznaky, které v průměru trvají dvacet až šedesát minut. Buď se objevují jako varovný signál předtím, než začne samotný migrenózní záchvat, nebo ho doprovázejí.
Aura nemusí přijít s každým záchvatem a může mít různé podoby. Zdaleka nejčastěji způsobuje krátkodobé problémy se zrakem, ale může ovlivňovat také čich, řeč, hmat, vnímání vlastního těla i motorické schopnosti. Jaké druhy aury existují a jak je poznáte?
|
První pomoc při migréně. Zkuste jablko i kontrolované dýchání
Vizuální aura
Jak název napovídá, je spojená se zrakem. Objevuje se nejčastěji – tvoří 90 až 99 procent případů aury – a také má nejvíc různých projevů.
Mezi ty nejběžnější patří záblesky jasného světla, rozmlžené vidění, slepé skvrny, ale také pocit, že se nám před očima míhají klikaté čáry, drobné tečky nebo že se díváme přes vodu či tepelné vlny, uvádí magazín Healthline.