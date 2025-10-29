Aura při migréně není jenom zkreslené vidění. Může postihnout i další smysly

Pokud trpíte migrénami, možná důvěrně znáte auru – jejich varovný signál a průvodní jev. Nejčastěji se projevuje jako zkreslené nebo zhoršené vidění. Jiné typy aury ovšem můžou dočasně ovlivnit i náš čich, řeč, nebo dokonce motoriku.
Nepříjemný stav s poetickým názvem „aura“ někdy zažívá zhruba čtvrtina migreniků. Jedná se vlastně o dočasné neurologické příznaky, které v průměru trvají dvacet až šedesát minut. Buď se objevují jako varovný signál předtím, než začne samotný migrenózní záchvat, nebo ho doprovázejí.

Aura nemusí přijít s každým záchvatem a může mít různé podoby. Zdaleka nejčastěji způsobuje krátkodobé problémy se zrakem, ale může ovlivňovat také čich, řeč, hmat, vnímání vlastního těla i motorické schopnosti. Jaké druhy aury existují a jak je poznáte?

Vizuální aura

Jak název napovídá, je spojená se zrakem. Objevuje se nejčastěji – tvoří 90 až 99 procent případů aury – a také má nejvíc různých projevů.

Mezi ty nejběžnější patří záblesky jasného světla, rozmlžené vidění, slepé skvrny, ale také pocit, že se nám před očima míhají klikaté čáry, drobné tečky nebo že se díváme přes vodu či tepelné vlny, uvádí magazín Healthline.



Extra čokoládový dort s ovocem

Extra čokoládový dort s ovocem
Recept

Střední

60 min

Luxusní dort, kterým všechny ohromíte.

