Nejen HHC. Jaké drogy útočí na naše děti a které jim nejvíc chutnají

Které drogy tedy děti a dospívající užívají nejčastěji? Podle Michala Miovského, klinického psychologa, psychoterapeuta a přednosty Kliniky adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a VFN, jsou to ty, které jsou pro ně nejvíc dostupné a také atraktivní.

V zásadě jde o dvě skupiny. Do první patří látky, které jsou spojeny se světem dospělých a jsou i relativně snadno dostupné, tedy alkohol, nikotin nebo léky. Druhou skupinu tvoří substance, které jsou právě módní, „trendy“ a jsou spojené s životním stylem nejmladší generace – konopí nebo nové syntetické drogy.

„Samozřejmě že se trendy proměňují a například právě nástup takzvaných psychomodulačních látek je velkým fenoménem. To je dané nejen tím, že tyto látky vlastně stojí trochu ‚mimo systém‘ a ukazuje se na nich slabina původního režimu regulace nelegálních návykových látek, ale také tím, jak tato skupina látek zapadá do vývoje preferencí a životního stylu mladší generace. Zdá se současně, jako by v tom bylo skryto i to určité ‚kouzlo‘ těchto látek, neboť svět dospěláků ‚si s nimi najednou neví rady‘, a to přešlapování se zdá být velmi symbolické,“ uvedl pro iDNES.cz Miovský.

Svou roli hraje také to, že některé drogy, včetně v současnosti hojně diskutovaného HHC, se tváří třeba jako gumoví medvídci. Podle Michala Miovského je to ovšem pouze jeden z faktorů. Těmi hlavními a zásadními je snadná dostupnost pro děti a současně zájem z jejich strany.

„Zde znovu přichází ke slovu zásadní kritické téma kvality školní a komunitní prevence. Ta se musí prostě stát skutečnou prioritou a musíme ji systémově posílit,“ tvrdí Miovský. Nejdůležitější je však přístup a prevence ze strany rodičů, kteří mohou základní informace získat na www.iprev.cz , interaktivní platformě podpory duševního zdraví a prevence rizikového chování.