Dráždivý tračník vás dokáže potrápit. Varovat vás může průjem i zácpa

Syndrom dráždivého tračníku s sebou nenese jen fyzické, ale také psychické potíže, které můžou v některých případech skončit i depresí. Ostatně, není divu. Sportování, výlety, schůzky s přáteli, ale i tak banální věc, jako je velký nákup – to vše je náhle nepřekonatelný problém. U některých pacientů situace vygraduje natolik, že už nejsou schopni chodit dál do práce. Ti, kteří to zatím zvládají, na tom však nejsou o moc lépe, protože už od rána zažívají obrovský stres, který začíná samotnou cestou do zaměstnání. Pocit nucení na stolici bývá totiž velmi intenzivní a dá se mu odolávat jenom krátce.