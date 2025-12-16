Porucha známá také pod zkratkou IBS (Irritable Bowel Syndrome) zahrnuje celé spektrum příznaků, které mají společného jmenovatele – narušenou hybnost tlustého střeva. Při zvýšené dráždivosti si pacienti stěžují na bolesti břicha, obtížné vyprazdňování a takzvané ranní debakly – opakovanou nutkavou potřebu na stolici, která se objevuje krátce po probuzení.
K dalším příznakům patří průjmy, které se obvykle dostavují třicet minut po jídle, a nadýmání. V opačném případě, kdy je citlivost střeva snížená, dochází ke vzniku zácpy a křečí, které svou intenzitou nemají daleko ke kolice. U některých pacientů se obě tyto formy projevů kombinují. To znamená, že dotyční trpí střídavě průjmem i zácpou.
Neléčený syndrom komplikuje život
Syndrom dráždivého tračníku s sebou však nenese jen fyzické, ale také psychické potíže. Ostatně, není divu. Sportování, výlety, schůzky s přáteli, návštěva kin a divadel, ale i tak banální věc, jako je velký nákup – to vše je náhle nepřekonatelný problém. U některých pacientů situace vygraduje natolik, že už nejsou schopni chodit dál do práce.
Ti, kteří to zatím zvládají, na tom však nejsou o moc lépe, protože už od rána zažívají obrovský stres, který začíná samotnou cestou do zaměstnání. Tito lidé mají perfektně zmapovány veškeré veřejné toalety, kde si mohou ulevit. Pocit nucení na stolici bývá totiž velmi intenzivní a lze mu odolávat jen krátce.
Nejste si jistí? Svěřte se lékaři
S bolestmi břicha, zácpou, průjmem nebo nadýmáním se občas potýká každý z nás. Pokud však těmito problémy trpíte minimálně třikrát do měsíce a déle než půl roku, neměli byste nad tím mávnout rukou. Taková četnost a délka trvání obtíží totiž odpovídají diagnóze dráždivého tračníku.
V případě, že existuje podezření na syndrom dráždivého tračníku, na nic nečekejte a zajděte za svým lékařem, který vás odešle na gastroenterologické vyšetření. Tam zjistí přesný charakter vašich potíží a navrhnou vám odpovídající léčbu. Řadu věcí můžete ovlivnit i sami. Jednou z nich je určitě jídelníček.
Omezte potraviny, které vám škodí
Podle převládajících projevů odborníci rozlišují několik typů IBS. Od toho se odvíjí i dietní doporučení. U bolestí břicha provázených průjmy je nezbytné omezit mléko a mléčné výrobky, perlivé nápoje, nadýmavou zeleninu (brokolice, květák, zelí, kapusta), projímavé ovoce (švestky a nezralé banány) a silně kořeněná nebo tučná jídla.
Při bolestech břicha spojených se zácpou se doporučuje snížit konzumaci bílého pečiva, rýže, sladkostí, perlivých nápojů, kávy a alkoholu. Pokud se bolesti břicha objevují současně s nadýmáním, je vhodné vynechat nadýmavou zeleninu, luštěniny, cibuli, mléčné výrobky, ale také jablka (kvůli fruktóze a sorbitolu, které mohou u některých lidí způsobovat plynatost).
Vhodné jsou naopak okurky, chřest, lilek, papája či ananas a také koření, jako máta, fenykl, zázvor, skořice, kmín nebo koriandr.
Co ještě pomáhá
Pravidelně snídejte
Podpořte léčbu probiotiky
Článek vznikl pro časopis Chvilka pro tebe.