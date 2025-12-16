Bolesti břicha, průjem nebo zácpa? Možná za to může dráždivý tračník

Sužují vás bolesti v podbřišku, zácpa nebo průjem a nutkavá potřeba na ranní stolici? Takové trable nás potkávají spíš výjimečně. Asi 15 procent lidí jim však musí čelit několikrát týdně, či dokonce denně.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Porucha známá také pod zkratkou IBS (Irritable Bowel Syndrome) zahrnuje celé spektrum příznaků, které mají společného jmenovatele – narušenou hybnost tlustého střeva. Při zvýšené dráždivosti si pacienti stěžují na bolesti břicha, obtížné vyprazdňování a takzvané ranní debakly – opakovanou nutkavou potřebu na stolici, která se objevuje krátce po probuzení.

K dalším příznakům patří průjmy, které se obvykle dostavují třicet minut po jídle, a nadýmání. V opačném případě, kdy je citlivost střeva snížená, dochází ke vzniku zácpy a křečí, které svou intenzitou nemají daleko ke kolice. U některých pacientů se obě tyto formy projevů kombinují. To znamená, že dotyční trpí střídavě průjmem i zácpou.

Když střeva volají o pomoc. Jak poznat narušený mikrobiom a napravit trávení

Neléčený syndrom komplikuje život

Syndrom dráždivého tračníku s sebou však nenese jen fyzické, ale také psychické potíže. Ostatně, není divu. Sportování, výlety, schůzky s přáteli, návštěva kin a divadel, ale i tak banální věc, jako je velký nákup – to vše je náhle nepřekonatelný problém. U některých pacientů situace vygraduje natolik, že už nejsou schopni chodit dál do práce.

Ti, kteří to zatím zvládají, na tom však nejsou o moc lépe, protože už od rána zažívají obrovský stres, který začíná samotnou cestou do zaměstnání. Tito lidé mají perfektně zmapovány veškeré veřejné toalety, kde si mohou ulevit. Pocit nucení na stolici bývá totiž velmi intenzivní a lze mu odolávat jen krátce.

Nejste si jistí? Svěřte se lékaři

S bolestmi břicha, zácpou, průjmem nebo nadýmáním se občas potýká každý z nás. Pokud však těmito problémy trpíte minimálně třikrát do měsíce a déle než půl roku, neměli byste nad tím mávnout rukou. Taková četnost a délka trvání obtíží totiž odpovídají diagnóze dráždivého tračníku.

V případě, že existuje podezření na syndrom dráždivého tračníku, na nic nečekejte a zajděte za svým lékařem, který vás odešle na gastroenterologické vyšetření. Tam zjistí přesný charakter vašich potíží a navrhnou vám odpovídající léčbu. Řadu věcí můžete ovlivnit i sami. Jednou z nich je určitě jídelníček.

Omezte potraviny, které vám škodí

Podle převládajících projevů odborníci rozlišují několik typů IBS. Od toho se odvíjí i dietní doporučení. U bolestí břicha provázených průjmy je nezbytné omezit mléko a mléčné výrobky, perlivé nápoje, nadýmavou zeleninu (brokolice, květák, zelí, kapusta), projímavé ovoce (švestky a nezralé banány) a silně kořeněná nebo tučná jídla.

Sedm rad, jak zlepšit trávení. Pomůže římský kmín i zázvor

Při bolestech břicha spojených se zácpou se doporučuje snížit konzumaci bílého pečiva, rýže, sladkostí, perlivých nápojů, kávy a alkoholu. Pokud se bolesti břicha objevují současně s nadýmáním, je vhodné vynechat nadýmavou zeleninu, luštěniny, cibuli, mléčné výrobky, ale také jablka (kvůli fruktóze a sorbitolu, které mohou u některých lidí způsobovat plynatost).

Vhodné jsou naopak okurky, chřest, lilek, papája či ananas a také koření, jako máta, fenykl, zázvor, skořice, kmín nebo koriandr.

Co ještě pomáhá

Pravidelně snídejte
Máte ve zvyku odcházet z domova bez snídaně a také během dne se stravujete spíše nepravidelně? Pak s těmito zlozvyky co nejdřív skoncujte. Ráno vstaňte o něco dřív a dopřejte si čas na zdravou snídani. Celkové denní množství jídla si rozdělte do pěti menších porcí a snažte se jíst v klidu a beze spěchu.

Podpořte léčbu probiotiky
U průjmové formy onemocnění je vhodné dlouhodobou léčbu klasickými probiotiky doplnit o probiotické kvasinky Saccharomyces boulardii, které mají schopnost vázat na sebe patogenní bakterie nebo toxiny, a tím je neutralizovat. Při potížích provázených zácpou se doporučuje zařadit vedle probiotik také dostatečné množství vlákniny. Ke zmírnění příznaků u nadýmavé formy přispívají rovněž trávicí enzymy, které omezují nadýmání, plynatost, křeče a bolesti.

Článek vznikl pro časopis Chvilka pro tebe.

