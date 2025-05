Co nám nejvíc kazí zrak?

Příčin zhoršování zraku je celá řada, ale nejčastější a zároveň nejběžnější je prostě stárnutí. S přibývajícím věkem totiž čočka, která je důležitou součástí optického systému oka, postupně ztrácí pružnost a elasticitu. Výsledkem je, že zhruba kolem pětačtyřiceti let začínáme ztrácet schopnost ostře vidět na blízko.

Jak dalece se s věkem zrak zhoršuje?

Kolem 45 let bývá potřeba přibližně jedna dioptrie, kolem 55 let dvě a po šedesátce často až tři dioptrie. Zpočátku si pomáháme tím, že si text držíme dál od očí. Jak se říká, „prodlužují se nám ruce“. Ale když ani to nestačí, obvykle nás to donutí navštívit očního lékaře, který zjistí, že potřebujeme brýle na čtení. Přestože to mnoho lidí trápí, je to přirozený proces, s nímž se dřív nebo později setkáme téměř všichni. Samozřejmě s výjimkou těch, kteří jsou od dětství krátkozrací. Odborně se to nazývá presbyopie.