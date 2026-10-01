Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Žena až ve třiadvaceti letech zjistila, že má Downův syndrom

Autor:
  10:42
Ashley Zambelli

Ashley Zambelli | foto: Instagram/ Ashley ZambelliProfimedia.cz

Ashley Zambelli
Ashley Zambelli
Ashley Zambelli
Ashley Zambelli
5 fotografií
Už od mala měla Ashley Zambelli pocit, že je jiná než ostatní. Podle lékařů ale byla normální a zdravá. Až díky diagnóze jednoho ze svých dětí sama po vyšetřeních zjistila, že má Downův syndrom. „Byl to neskutečný šok. Nikdy mě to nenapadlo. Ale skutečnost je taková, že mám Downův syndrom,“ uvedla.

Jedno z dětí influencerky se narodilo s Downovým syndromem. Předtím o nenarozené miminko přišla, ale už tehdy věděla, že má stejnou diagnózu jako starší sestřička. Když influencerka otěhotněla počtvrté, její gynekolog u plodu diagnostikoval trizomii 21. Bylo to překvapivé a lékař se proto rozhodl provést řadu vyšetření, aby zjistil příčinu těchto pozitivních nálezů u dětí.

Ashley Zambelli
Ashley Zambelli
Ashley Zambelli
Ashley Zambelli
5 fotografií

„Můj lékař se rozhodl, že udělá testy, které jsou určeny právě na odhalení Downova syndromu. A vyšly pozitivní. Nevypadám jako někdo, kdo je Down. A přesto jsem. A dozvěděla jsem se to ve třiadvaceti letech. Opravdu nečekané,“ sdělila žena. Trpí mozaikovou formou Downova syndromu. Je to méně častá forma Downova syndromu, při které má trizomii 21. chromozomu (tři kopie místo dvou) pouze část buněk v těle, zatímco ostatní buňky mají normální genetickou výbavu.

„Na jednu stranu to byl obrovský šok. Na druhou stranu jsem díky tomu našla odpověď na spoustu otázek, které jsem ohledně sebe sama měla celý život. Už jsem si nepřipadala tak divná, už jsem věděla, co se mnou je,“ pokračovala ve vyprávění na svém účtu na Instagramu. Mozaiková forma Downova syndromu – tedy varianta, kterou trpí Zambelli – je nesmírně vzácná. Organizace Down Syndrome Association odhaduje, že právě tato varianta tvoří ve Spojených státech pouze 2 až 4 % všech případů. Ve skutečnosti však může být toto číslo z mnoha důvodů mnohem vyšší, než kdokoli dokáže odhadnout.

Zatímco lidé s typickým Downovým syndromem mají v každé buňce jednu kopii chromozomu 21 navíc, pro mozaikovou formu je charakteristické, že tuto nadbytečnou kopii obsahuje pouze část buněk. Dalším zásadním rozdílem je, že k typickému Downovu syndromu dochází ještě před oplozením, zatímco mozaiková forma vzniká krátce po něm.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

My všichni školou povinní: jak vypadaly jeho hvězdy dřív a po letech

Hvězdy ze seriálu My všichni školou povinní.

My všichni školou povinní je legendární třináctidílný československý televizní seriál z roku 1984, ve kterém excelovaly mnohé herecké hvězdy. Některé z nich jsou stálicemi české herecké scény dodnes,...

KVÍZ: Zahrajte si na doktora. Poznáte 40 nemocí podle příznaků?

Ilustrační fotografie

Bolest břicha, záhadná vyrážka, dušnost nebo potíže se zrakem. Poznáte, co se za nimi skrývá? Nasaďte pomyslný bílý plášť a pusťte se do našeho kvízu. Čtyřicet pacientů, čtyřicet diagnóz. Kolikrát se...

Douglas a jeho Catherine slaví. Podívejte se, jak se měnili od seznámení

Jak se slavný hollywoodský pár měnil v průběhu let

Začali spolu randit v roce 1998 a málokdo věřil, že jim vztah vydrží déle než pár měsíců. Catherine Zeta-Jonesová a Michael Douglas ale pochybovače překvapili. Přestože je dělí přesně 25 let, oba se...

KVÍZ: Myslíte si, že umíte česky? Těchto 20 otázek vás prověří

Čeština patří mezi složitější jazyky. Může za to ohýbání jazyka pomocí...

Češtinu používáme každý den, přesto nás její pravopis, mluvnice i slovní zásoba dokážou pořádně potrápit. Zjistěte, kolik školních znalostí vám ještě zůstalo v hlavě. O voucher na Chytrý Kvíz můžete...

Přátelé, Kobra 11 i Krok za krokem. Jak se změnily hvězdy seriálů 90. let

Herci z devadesátkových seriálů, na které divák jen tak nezapomene.

Přátelé, Krok za krokem, Ženatý se závazky, Kobra 11, To je vražda, napsala nebo Hvězdná brána. To je výčet jen několika seriálů, které se v devadesátých letech v Česku objevovaly na televizních...

Žena až ve třiadvaceti letech zjistila, že má Downův syndrom

Ashley Zambelli

Už od mala měla Ashley Zambelli pocit, že je jiná než ostatní. Podle lékařů ale byla normální a zdravá. Až díky diagnóze jednoho ze svých dětí sama po vyšetřeních zjistila, že má Downův syndrom. „Byl...

1. října 2026  10:42

Kdo slaví narozeniny v říjnu? Tyto slavné tváře čekají i velká jubilea

Slavní, kteří mají v říjnu narozeniny.

Podzim je tu, listy se pomalu zbarvují a lidé se těší na oslavu Halloweenu. Kdo ovšem v tomto měsíci slaví, těší se navíc ještě na oslavu narozenin. Podívejte se do naší galerie, které známé tváře v...

1. října 2026  8:21

Myslela si, že se jí rakovina netýká. Pak si Radka nahmatala bulku v prsu

Nespoléhejte na nízký věk, zdravý životní styl, dobrou rodinnou anamnézu,...

Do chvíle, než si v prsu nahmatala bulku, si jedenačtyřicetiletá Radka myslela, že se jí rakovina netýká. Cítila se zdravá, měla osmiletou dceru, během krátké doby se však její život zásadně změnil....

1. října 2026

Seznamka pro pokročilé. Nevzdávejte lásku, pozdější vztahy mají výhody

Ilustrační snímek

Nikdo nechce být sám a věk v tomto ohledu nehraje vůbec žádnou roli. Seznamování po padesátce však už ale není tak jednoduché jako bylo v dobách, kdy je člověku dvacet. Proč bychom to s láskou neměli...

1. října 2026

Vyzkoušejte pohodlí, které má styl. Je čas vytáhnout na doma sladěný set

Pro ty, kteří nemají v oblibě volnější spodní díly, je tu set složený z delšího...

Domácí oblečení už dávno není jen o starých teplácích. Letošní podzim přeje hebkým materiálům, elegantním střihům i sladěným setům, ve kterých se budete cítit pohodlně při odpočinku, práci z domova i...

1. října 2026

Býci, pozor na úrazy! Ryby čeká nejistota a zmatek. Co nachystaly hvězdy na říjen?

Premium
ilustrační snímek

Je tady desátý měsíc roku, který z hlediska hvězd přináší nové výzvy a příležitosti. V pokračování našeho seriálu horoskopů astrolog Milan Gelnar prozradí, co říjen 2026 nabídne jednotlivým znamením,...

1. října 2026

Kartáč do sprchy a do copu kameny. Tyto vlasové trendy ovládly rok 2026

ilustrační snímek

Účes možná nosíme roky stejný, každý rok ovšem vylezou na světlo sociálních světů nové vlasové trendy, které nás více či méně ovlivní. Teenageři jsou v nich přeborníci, ale ani nás to nenechává...

1. října 2026

Seznamují se online a nespěchají na sex, říkají průzkumy. Jak si vedou dnešní mladí

Premium
Láska v době internetu

Sex je náš, dělá dobře mně i tobě… Tak tato věta hitu skupiny Lucie z devadesátých let je pro mnoho mladých lidí poněkud nesrozumitelná. S prvními intimními zážitky začínají mnohem později než...

30. září 2026

Nehoda v dětském koutku ženě zachránila život, odhalila rakovinu

Agresivní rakovina ženu nedostala. Dnes slaví druhé narozeniny.

Dvaatřicetiletá Claire Webbová z Velké Británie byla v dětském koutku, když ji vlastní dítě uhodilo do jednoho ňadra. Z malé rány se ale do rána vyklubal velký otok a nesnesitelná bolest. Žena tak...

30. září 2026  11:01

Přátelé, Kobra 11 i Krok za krokem. Jak se změnily hvězdy seriálů 90. let

Herci z devadesátkových seriálů, na které divák jen tak nezapomene.

Přátelé, Krok za krokem, Ženatý se závazky, Kobra 11, To je vražda, napsala nebo Hvězdná brána. To je výčet jen několika seriálů, které se v devadesátých letech v Česku objevovaly na televizních...

30. září 2026  8:11

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Příběh Petry: Rozešli jsme se. Bývalý partner nechce synovi změnit školu

ilustrační snímek

S Tomášem jsme se rozešli během letošních prázdnin a já se se synem odstěhovala téměř čtyřicet kilometrů od našeho původního bydliště. Prázdniny skončily a Matěj nastoupil zpátky do své školy. Už...

30. září 2026

Plné, úzké, srdíčkové. Co o nás a naší nátuře prozradí tvar našich rtů

Ilustrační snímek

Jsou ozdobou obličeje a dokážou vyjádřit emoce ještě dřív, než promluvíte. Co odhalí tvar a plnost rtů o vaší povaze?

30. září 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Volební speciál 2026

Číst zde