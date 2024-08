Průjem na dovolené? Dehydratace může přijít během pár hodin, varuje lékařka

Na co by si měla dát pozor rodina, která jede na týdenní dovolenou k moři do jižní Evropy?

Už při cestě je nutné dbát na teplotní komfort, a to zejména u dětí, aby nedocházelo k přehřívání organismu. Dětem – ale nejenom jim – se může po cestě dělat špatně, a tak je dobré vzít si s sebou například Kinedryl, a pokud dětem nechutná, lze použít třeba zázvorová lízátka. U moře pak primárně hrozí spálení kůže od slunce, takže je nutné pečlivě ošetřovat pokožku opalovacím krémem s vysokým UV faktorem. Také pokrývka hlavy a trička do vody proti slunečnímu záření chrání. Je lepší pobyt na slunci omezit a hodně pít. Když už si člověk spálí kůži, je potřeba zamezit tomu, aby se na ni dostaly další sluneční paprsky, a ošetřit ji třeba Panthenolem nebo chladivým gelem. Osobně mám dobrou zkušenost i se zinkovou mastí, pěkně ulpí na těle a zklidní i solární vyrážku. Pokud se taková vyrážka vyskytne, jsou na ni vhodná i antihistaminika. A opět hodně pít. Regenerace pokožky může trvat i několik dnů.

Když někdo chytne žloutenku, je to špatné, ale přežije. Vzteklinu bez očkování nepřežije.