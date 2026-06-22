Pobyt u moře nebyl v minulosti vnímán jen jako luxusní dovolená pro bohaté. Už v 18. a 19. století lékaři doporučovali takzvané ozdravné pobyty dětem i dospělým, kteří trpěli dýchacími potížemi, únavou nebo častými nemocemi. Vznikala přímořská sanatoria a léčebny, kam lidé odjížděli na týdny nebo celé měsíce.
Věřilo se, že mořský vzduch dokáže posílit organismus, zlepšit chuť k jídlu i kvalitu spánku. Dnes už vědci přesněji popisují, proč tomu tak může být. Ve vzduchu u moře se totiž nachází více minerálních částic, jodu a vlhkosti, které prospívají dýchacím cestám. Současně tam bývá menší množství prachu a pylů než ve velkých městech. Právě proto se například lidem s astmatem nebo alergiemi u moře lépe dýchá a méně kašlou.
Kůže i psychika
Velmi známý je také vliv moře na kožní potíže. Slaná voda může pomáhat lidem s atopickým ekzémem, lupenkou nebo některými druhy akné. Mořská voda totiž pokožku čistí, vysušuje zanícená místa a obsahuje minerály, které mohou podpořit její regeneraci. Lékaři však upozorňují, že nejde o zázračný lék a účinek bývá individuální.
U některých lidí se stav zlepší výrazně, jiným pomůže jen krátkodobě. Důležitou roli hraje i slunce, protože ultrafialové záření může v přiměřené míře zmírnit některé kožní projevy. Zároveň však platí, že dlouhé opalování kůži škodí a zvyšuje riziko rakoviny kůže. Právě lidé s velmi citlivou pokožkou nebo po prodělaných kožních nádorech by měli být u moře obzvlášť opatrní a chránit se kvalitními opalovacími přípravky.
Pobyt u moře má často velmi dobrý vliv také na psychiku. Mnoho lidí popisuje, že se už po několika dnech cítí klidnější, lépe spí a jsou méně ve stresu. Psychologové upozorňují, že nejde jen o samotné moře, ale i o změnu prostředí a celkové zpomalení, které dovolená a častější pobyt venku obvykle přinášejí.
Zvuk vln navíc působí na mozek uklidňujícím dojmem a může snižovat napětí i úzkost. Pobyt na denním světle podporuje tvorbu vitaminu D a ovlivňuje také hormony spojené s náladou. Některé studie naznačují, že lidé, kteří tráví čas v blízkosti vody, mívají nižší hladinu stresových hormonů.
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Není proto náhodou, že se pobyty u moře doporučují i lidem po vyčerpání nebo dlouhodobém psychickém napětí. Velkou roli hraje také obyčejný pohyb – chůze po pláži, plavání nebo pobyt na čerstvém vzduchu.
Není pro každého
Moře však není vhodné úplně pro každého a v některých situacích je namístě opatrnost. Problémy mohou mít například lidé se závažným onemocněním srdce nebo vysokým krevním tlakem, zvlášť při velkých vedrech.
Karibik u vás doma
Pocit z dovolené u moře si můžete alespoň částečně navodit i ve svých středoevropských domovech. Pomoci mohou koupele s mořskou solí, inhalace slané vody nebo pobyt v solné jeskyni.
Slaná voda dokáže ulevit pokožce, pomoci unaveným svalům a zvlhčit dýchací cesty. Příjemnou atmosféru navodí také zvuk moře, mořské vůně nebo pravidelný odpočinek bez mobilu a spěchu.
Účinky samozřejmě nejsou stejné jako při skutečném pobytu u moře, řada lidí však potvrzuje, že i takový malý domácí rituál pomáhá zklidnit psychiku a lépe si odpočinout.
Horké počasí a dlouhé cestování mohou organismus zatěžovat víc, než si člověk uvědomuje. Opatrní by měli být i lidé s některými autoimunitními nemocemi nebo ti, kteří užívají léky zvyšující citlivost na slunce. U určitých kožních chorob může pak slaná voda pokožku podráždit a zhoršit svědění.
Rizikem bývá také dehydratace, zvlášť u seniorů a malých dětí, kteří někdy ani v horku nepociťují žízeň včas. Lékaři proto doporučují nepodceňovat pitný režim, pobývat ve stínu a postupně si zvykat na vysoké teploty.
Lidé s vážnějšími zdravotními problémy by měli delší pobyt u moře předem konzultovat se svým lékařem. Zdravotní přínosy moře se, jak už bylo naznačeno, nespojují jen s koupáním. Velkou roli hraje přímořské prostředí. Už samotný únik ze stereotypu povinností může pomoci, a to obzvlášť těm, kdo žijí dlouhodobě pod tlakem a nemají čas odpočívat. Někteří odborníci mluví o takzvané mořské terapii, kdy kombinace pohybu, slunce, čerstvého vzduchu a pravidelného režimu podporuje regeneraci organismu.
Zároveň upozorňují, že krátká dovolená nedokáže nahradit dlouhodobou péči o zdraví a psychiku. Účinek bývá nejsilnější tehdy, když si člověk dopřeje odpočinek opravdu pravidelně a po návratu domů se vrátí i ke zdravějším návykům. Přesto mnoho lidí potvrzuje, že právě několik dní u moře jim pomáhá cítit se lépe fyzicky i psychicky ještě dlouho po návratu.
Kam k moři za zdravím
Ne každé moře působí na organismus stejně. Rozdíl dělá podnebí, slanost vody, vlhkost vzduchu i množství slunce a větru.
Lidé často mluví o „léčivém moři“ obecně, odborníci ovšem upozorňují na to, že jednotlivé oblasti mohou prospívat různým zdravotním potížím. A že se někomu může líbit například jižněji, další si nemůže vynachválit spíše severnější oblasti. Zatímco někdo ocení teplé klima a slunce, jinému vyhovuje chladnější a vlhčí vzduch. Velkou roli hraje také to, jak člověk snáší horko, silné slunce nebo změny počasí.
Baltské moře: Bývá oblíbené hlavně pro klidnější klima bez extrémních veder. Často ho vyhledávají rodiny s dětmi, senioři nebo lidé, kterým nedělají dobře vysoké teploty na jihu Evropy. Místní vzduch může prospívat dýchacím cestám a celkové regeneraci organismu. Voda je však chladnější a počasí méně stabilní než u jižních moří.
Severní moře: Pobyty u něj bývají spojovány hlavně s léčením dýchacích potíží a úlevou od alergií. Vzduch tam bývá velmi čistý, vlhký a bohatý na mořské minerály. Častý vítr navíc pomáhá rozptylovat pyl i prach. Chladnější klima však nemusí vyhovovat lidem, kteří špatně snášejí prudké změny počasí nebo mají některé revmatické potíže. Naopak prospívá těm, kdo nesnášejí horko.
Středozemní moře: Právě k němu jezdí většina Evropanů za odpočinkem i zdravím. Teplé podnebí, slunce a slaná voda mohou pomoci při kožních nemocech, únavě nebo mírnějších dýchacích problémech. Výhodou bývá i jeho dostupnost a také stabilnější počasí. Vysoké letní teploty však mohou zatěžovat seniory, malé děti nebo lidi se srdečními nemocemi.
Mrtvé moře: Tato oblast je známá hlavně léčbou kožních onemocnění, zejména lupenky a atopického ekzému. Voda obsahuje mimořádně vysoké množství minerálů a lidé se tam díky poloze pod úrovní moře méně spálí. Pobyt ovšem není vhodný pro každého. Velké horko a vysoká slanost vody mohou zatěžovat organismus a citlivým lidem způsobovat potíže.
Karibské moře: Karibik láká hlavně na teplé klima a vysokou vlhkost vzduchu. Některým lidem prospívá při bolestech kloubů nebo svalů, jenže jiní tam mohou hůře snášet dusno a tropické teploty. Pro alergiky bývá výhodou menší množství pylů než ve střední Evropě. Na druhou stranu je potřeba počítat s velmi silným sluncem a větším rizikem dehydratace.
Článek vznikl pro časopis Rytmus života.