Dospělí s ADHD často nestíhají. Naučte se zvládat den bez zahlcení

Tereza Hrabinová
  4:00
Dospělí s ADHD často narážejí na potíže při plnění běžných úkolů, ať už doma, ve vztazích nebo v práci. Výsledkem bývá chaos a pocit zahlcení. Vymyslet plán nebývá tak těžké. Problém nastává ve chvíli, kdy je potřeba držet se ho a dotáhnout věci do konce.
Ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Dobře nastavený denní režim může zlepšit produktivitu, snížit stres a uvolnit prostor pro kreativitu i odpočinek. Samozřejmě, dodržování rutiny se snáz řekne, než udělá. Cílem je proměnit žádoucí návyky v přirozenou součást dne, nikoli v nepříjemnou povinnost. To vyžaduje čas, trpělivost a postupné kroky. Přinášíme vám pět tipů, jak začít.

1 Vytvořte si rozvrh předem

S ADHD je snadné nechat se během dne rozptýlit a náročné udržet v hlavě všechny priority, natož udělat první krok k jejich splnění. Než se pustíte do rušného dne, posaďte se a přehledně si napište, co potřebujete udělat.

„Za mě nejvíc pomáhá nenechávat si ty věci v hlavě. Psát a psát a psát. Strašně mi to pomohlo. Ideálně do sešitu, nebo tady pro změnu honím po domácnosti jednotlivé papíry,“ svěřuje se jedna z žen ve facebookové skupině zaměřené na ADHD.

Začněte úkoly s nejvyšší prioritou v době, kdy máte nejvíc energie. Menší a jednodušší si nechte na pozdější odpoledne nebo chvíle, kdy vám už síly ubývají. Pokud máte problém určit priority, zkuste si ze začátku říct o pomoc, třeba kamarádce, partnerovi nebo odborníkovi.

„S velikou pomocí svého muže a psychoterapie v psychodynamickém směru jsem začala pracovat na opravdovém určení životních priorit a dělám toho mnohem méně a jsem mnohem spokojenější,“ komentuje žena v ADHD komunitě.

Protože je často těžké odhadnout, kolik času projekt zabere, vyhraďte si raději větší časový blok, než si myslíte, že budete potřebovat.

„Já si dám za den jeden úkol, který chci zvládnout. Třeba jen vyměnit povlečení. Pokud to zvládnu, tak většinou nezůstane u jednoho úkolu, protože mě to nakopne. Taky mi u toho pomáhá pustit si hudbu,“ popisuje uživatelka s ADHD na sociální síti.

Ilustrace procesu ADHD. Mozkové oblasti umístěné v čelním laloku, které jsou zodpovědné za pozornost, organizační schopnosti (tmavě zelená oblast) a emoční reakce (světle zelená oblast) jsou abnormálně aktivní nebo mají u takto nemocných lidí specifickou anatomii.

Tipy na aplikace

Kromě klasických poznámek, připomínek v mobilu a google kalendáře můžete vyzkoušet například i následující aplikace:

Find My Stuff: Aplikace pomáhá zaznamenat, kde máte uložené různé věci od sezónního oblečení po vybavení domácnosti. Lze přidat i fotografie, takže už nic nebudete hledat naslepo. „Dávám si tam, co mám v kumbále, pod gaučem, ve vrchních policích skříně. Prostě místa, kam se chodí jednou za čas,“ popisuje uživatelka z ADHD komunity.

Habitica: Produktivitu a budování návyků proměňuje v hru, kde za splněné úkoly získáváte odměny a postupujete na další úrovně. Vhodná pro ty, kdo potřebují zábavnou motivaci k dodržování rutiny.

Notion: Univerzální nástroj pro poznámky, plánování, databáze i týmovou spolupráci. „Používám Notion na organizaci úplně všeho, počínaje businessem, organizací domácnosti, volného času, projektů… vytvořím si tam všechno, co potřebuji a propojím s čímkoliv potřebuji,“ komentuje na sociální síti uživatelka s diagnostikou ADHD.

Ticktick: Aplikace na úkoly a plánování s kalendářem. „Je tam kouzelné tlačítko odložit všechny úkoly na druhej den. Plus zobrazení to-do a událostí z kalendáře na jednom místě. To vše se dá mezi sebou přetahovat během dne,“ komentuje ADHD žena.

Trello: Vizualizuje úkoly pomocí nástěnek, seznamů a karet, což usnadňuje plánování projektů i osobních činností. Hodí se pro týmovou i individuální práci.

Todoist: Přehledný správce úkolů, který nabízí opakování, připomínky a kategorizaci podle projektů.

2 Rozdělte velké projekty na malé úkoly

Pro lidi s ADHD může být představa velkého úkolu až paralyzující. Pomůže, když si ho rozdělíte na menší, konkrétní a jednodušší kroky.

„Dělám si seznamy. I sebemenší úkol si rozkouskuju do dalších ještě menších. Například uklidit prádlo mám rozdělené na: svěsit, roztřídit, poskládat, kompletace ponožek, uložení do skříně. Většinou to začne tak, že si řeknu, že bych měla uklidit prádlo. Napíšu si seznam výše a přemluvím se k první činnosti, kterou hned odškrtnu… Když něco nedodělám, necítím se špatně, protože vidím, že jsem udělala alespoň něco,“ komentuje žena v ADHD komunitě.

Místo toho, abyste si vyblokovali tři hodiny na dokončení celého zadání úkolu, stanovte si malé cíle, které zvládnete za pětadvacet minut, a tyto kroky si zapište do rozvrhu.

Dobře k tomu poslouží tzv. pomodoro technika, metoda řízení času, která rozděluje práci do kratších úseků proložených pauzami. Na YouTube najdete mnoho videí, která vás tímto způsobem provedou:

Až úkol dokončíte, odškrtněte si ho nebo přeškrtněte. Možná to zní nepodstatně, ale tento malý úkon působí jako odměna a pomáhá udělat zbytek seznamu úkolů méně děsivým.

Ničí je chaos v hlavě. Tisíce dospělých nevědí, že mají ADHD. A že ho lze léčit

3 Buďte k sobě laskaví a flexibilní

Lidé s ADHD často trpí nízkým sebevědomím, které pramení z předchozích neúspěchů a opakované kritiky okolí. Někdy si to kompenzují přehnanými očekáváními od sebe samých. Chtějí dokázat, že zvládnou „všechno a ještě víc“. Když se to ale nepodaří, dostaví se zklamání a pocity viny.

Plány a rutiny nemusí být dokonalé. Občas je porušíte a to je v pořádku. To, že dnes plán nedodržíte, neznamená, že se k němu zítra nemůžete vrátit. Pokud se něco nedaří, neodsuzujte se. Zkuste hledat jiné řešení nebo změnit přístup. Úspěch je postupný proces, který vyžaduje čas a trpělivost.

Nebuďte na sebe příliš tvrdí a zbytečně věci nekomplikujte. Nepřidávejte do svého dne kroky, které nejsou nutné. Najděte ten nejjednodušší způsob, jak úkol dokončit, a udělejte to. A pak si ho samozřejmě odškrtněte ze seznamu.

Řada dospělých, kteří trpí úzkostmi či depresemi, netuší, že jejich potíže souvisejí s ADHD - poruchou pozornosti spojenou s hyperaktivitou. Někteří sahají po alkoholu nebo drogách, ale úlevu cítí jen krátce. Podle odborníků má smysl odhalit a léčit ADHD v každém věku.

4 Vyhraďte si čas na péči o sebe

Péče o sebe není luxus, ale základ pro udržení energie, soustředění a duševní rovnováhy, zvlášť pokud žijete s ADHD. Každý den si vyhraďte prostor nejen na práci a povinnosti, ale i na odpočinek a aktivity, které vás naplňují. Pomůže vám to udržet stabilitu a pocit kontroly.

Někdo potřebuje pohyb, jiný klidné chvíle s knihou, sportovec se uvolní v pohybu, zatímco někdo jiný lépe „nabije baterky“ meditací či poslechem hudby. Zkuste rozpoznat, co opravdu očišťuje vaši mysl, přináší pocit vnitřního klidu a dejte této činnosti ve svém rozvrhu prioritu.

Péče o sebe je rovněž o schopnosti říci „ne“ a nastavit hranice, aby vás nezavalily přílišné požadavky ostatních nebo zbytečné povinnosti. Uvědomění si vlastních limitů a pravidelný odpočinek jsou ochranným štítem před vyhořením.

Když čas na péči o sebe zařadíte jako pevnou součást svého denního plánu, změníte vztah k vlastnímu tělu i mysli. Tento přístup nejen pomáhá stabilizovat příznaky ADHD, ale také zvyšuje vaši odolnost, kreativitu a celkovou kvalitu života.

„Nejefektivnější je pro mě prokrastinace jinou prací. Sice nemám poskládané už několik dní prádlo, ale zato jsem vyčistila a nakrémovala zimní boty a schovala je. Takže taková poloviční výhra. Tak strašně se mi nechtělo do prádla, že jsem začala dělat boty, které vlastně taky dělám nerada a nemůžu se k tomu nikdy dokopat.“

„Jsem často přehlcená. Je toho tolik, že se snažím vymyslet systém, bez kterého to samozřejmě nejde, a než ho vymyslím, padnu únavou. S oblibou říkám, že všechno dělám nejméně třikrát. Poprvé mám v hlavě: musím to udělat. Podruhé: měla bych to udělat tak, tak nebo radši tak? Potřetí se k tomu už snad dokopu.“

„Omezuju si čas na telefonu. Čím déle využívám sítě, tím je hůře a neschopnost něco začít je vyšší. A pak prostě dělám věci, co mě baví a chci dělat. Třeba něco upeču a snažím se ignorovat bordel na lince, nebo jdu na zahradu koukat do záhonů, co vykvetlo.“

„Pořád mám potíže s určením priorit a záseky, ale ukázalo se, že spousta z těch věcí, co chci a musím stihnout, jsou jen nějaké moje bludy. Nemusím chodit každý týden do divadla ani přečíst všechny knížky na seznamu, ani v práci podávat výkony na sto procent, ani chodit na pivo se všemi kamarády, co jsem si za roky posbírala. Nejen, že nemusím, ale naopak je pro mě škodlivé se to všechno snažit stihnout.“

5 Zahrňte spánek do svých plánů

Pro mnohé dospělé s ADHD je kvalitní spánek velkou výzvou. Výzkumy ukazují, že 25–50 % z nich trpí obtížemi, jako je nespavost, neklidný spánek nebo problémy s usínáním a ranním probouzením. Nedostatek spánku či nepravidelný spánkový režim může výrazně ovlivnit schopnost soustředění, náladu, impulzivitu i celkovou výkonnost při každodenních úkolech.

Začlenění večerních rituálů a dostatečného času na spánek do vaší rutiny je zásadní pro udržení zdravého, pravidelného rozvrhu. Zkuste se uvolnit tím, že si dáte horkou koupel, odhlásíte se z počítače nebo ztlumíte světla před spaním.

Budík si nastavte na stejný čas každý den, včetně víkendů. Pozdní chození spát a dlouhé ranní vyspávání o víkendu vám totiž výrazně ztíží vstávání včas během pracovního týdne.

Dospělí s ADHD často nestíhají. Naučte se zvládat den bez zahlcení

