Drogová závislost má u lidí téměř vždy původ v dětství, říká terénní pracovnice

Již od dětství jste chtěla být terénní pracovnicí, zatímco ostatní kamarádky plánovaly hereckou kariéru. Co vás na tom přitahovalo?

Rodiče se báli, abychom se ségrou nebraly drogy, a velmi brzo nám začali pouštět různé varovné dokumenty. Jeden z nich byl pro mě stěžejní. Vystupovali tam uživatelé drog, kteří žili v kanále, kde je navštěvovali terénní pracovníci. Mně se to v devíti letech hrozně líbilo, přišlo mi to strašně dobrodružné. A asi už tehdy mě lákala práce s lidmi, ke kterým se všichni otáčejí zády. Takže už v devíti letech jsem se rozhodla, že budu terénní pracovnice.

Když člověk užívá drogy a dostává od rodiny peníze, nikdy nepřestane. Doporučuje se, aby rodiče zavřeli kohoutky a toho člověka vyhodili, protože dokud má co jíst a kde spát, nemá důvod cokoli měnit.