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Odborník o doplňcích stravy: Vitamin C imunitu nezlepší, kreatin prospívá i myšlení

Silvie Králová
  20:00

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Miloslav Šindelář | foto:  Michal Sváček, MAFRA

V roce 2023 utratil průměrný Čech za potravinové doplňky bezmála šest tisíc korun ročně. Někteří věří, že s pilulkami získají delší život a kvalitnější stáří. Jiní si spolu s nimi kupují odpustky za nezdravý životní styl a špatné stravování. Jenže Miloslav Šindelář vysvětluje, že takhle to bohužel nefunguje.

„Všechny doplňky stravy, i ty opravdu účinné a kvalitní, nejlépe fungují jen v kombinaci se zdravým životním stylem, tedy kvalitním jídlem, spánkem a dostatkem pohybu,“ říká specialista, jenž vystudoval obor nutriční terapeut na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy a jako certifikovaný poradce pro výživu přednáší na lékařských konferencích a podílí se na vývoji potravinových doplňků. Co jsou zač látky jako astaxanthin, kreatin a taurin? Kdy je užívat? A opravdu mohou spolu s vitaminy vylepšit naše zdraví nebo prodloužit život?

V jednom podcastu jste řekl, že k tématu potravinových doplňků je na internetu spousta článků a informací, ovšem řada z nich je nepravdivá. Které „nepravdy“ vás v poslední době zaujaly?
Častý problém doplňků stravy je marketing, kdy prodejci nadsazují reálné účinky těchto produktů. Vědecký výzkum je obvykle umírněnější, nebo dokonce říká něco úplně jiného.

V minulosti se řešila například aféra s kávou na hubnutí, ta dokonce obsahovala látku ze skupiny amfetaminů.

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Odborník o doplňcích stravy: Vitamin C imunitu nezlepší, kreatin prospívá i myšlení

Premium
Miloslav Šindelář

V roce 2023 utratil průměrný Čech za potravinové doplňky bezmála šest tisíc korun ročně. Někteří věří, že s pilulkami získají delší život a kvalitnější stáří. Jiní si spolu s nimi kupují odpustky za...

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