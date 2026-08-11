„Všechny doplňky stravy, i ty opravdu účinné a kvalitní, nejlépe fungují jen v kombinaci se zdravým životním stylem, tedy kvalitním jídlem, spánkem a dostatkem pohybu,“ říká specialista, jenž vystudoval obor nutriční terapeut na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy a jako certifikovaný poradce pro výživu přednáší na lékařských konferencích a podílí se na vývoji potravinových doplňků. Co jsou zač látky jako astaxanthin, kreatin a taurin? Kdy je užívat? A opravdu mohou spolu s vitaminy vylepšit naše zdraví nebo prodloužit život?
V jednom podcastu jste řekl, že k tématu potravinových doplňků je na internetu spousta článků a informací, ovšem řada z nich je nepravdivá. Které „nepravdy“ vás v poslední době zaujaly?
Častý problém doplňků stravy je marketing, kdy prodejci nadsazují reálné účinky těchto produktů. Vědecký výzkum je obvykle umírněnější, nebo dokonce říká něco úplně jiného.
V minulosti se řešila například aféra s kávou na hubnutí, ta dokonce obsahovala látku ze skupiny amfetaminů.