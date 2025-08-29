Pokud vám je špatně už po jednom pivu, riziko závislosti bude nižší, říká genetička

Premium

Fotogalerie 7

Dominika Kopalová | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Silvie Jurečková
  20:00
Geny ovlivňují to, jak vypadáme, jaké jsou naše charakterové rysy. Lze z nich vyčíst i predispozice k různým nemocem. Členka vědeckého týmu projektu Chromozoom Dominika Kopalová zkoumá souvislosti mezi DNA a životním stylem. Jaké možnosti dnes genetika nabízí? Je možné měnit genetický kód? A mohou geny za to, že máme sklony k obezitě nebo že jednoho dne dostaneme rakovinu?

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit
Lékaři Česka

Co všechno se dá z genů vyčíst?
Genetika pomáhá při diagnostice různých onemocnění, s její pomocí jdou zjistit predispozice k různým nemocem nebo i přítomnost genetických poruch. Využívá se v testech původu nebo při určování otcovství, najdeme ji i v kriminalistice. Je také podkladem v oblasti životního stylu, kdy se z genů dozvíme například to, jestli má člověk větší předpoklady být spíš vytrvalostní typ nebo sprinter, jak jeho tělo metabolizuje živiny a podobně.

Například pokud z genetického testu zjistím, že mám predispozici k nižším hladinám hořčíku, začnu ho brát. A pak si v krvi ověřím, jestli to opravdu pomáhá.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Lékaři Česka

Nohy jako konve. Proč otékají a kdy to signalizuje nemoc srdce, líčí primářka

Jana Janečková

Otoky nohou v létě trápí čím dál víc lidí. Horko, dlouhé cestování, dehydratace nebo genetika mohou...

Počet zánětů prostaty stoupá, riziková je klimatizace i kožené sedačky, říká urolog

MUDr. Jaroslav Všetička, Ph.D., primář urologie Nemocnice Jablonec nad Nisou,...

Prostata je malá mužská pohlavní žláza, která má za normálních okolností velikost vlašského ořechu....

Anestezie je řízená otrava pacienta. Utajená rizika i mýty líčí profesor Čundrle

Ivan Čundrle

Anestezie bývá popisována jako největší dar lékařské vědě. Ročně provedou lékaři v Česku asi 850...

Profesor Kolář o tajemství bolesti: Tělo ji dokáže předvídat a chránit před ní

Pavel Kolář

Jeho kniha Labyrint bolesti a jak se v něm neztratit se okamžitě stala bestsellerem. Nejuznávanější...

Strašák seniorů zlomený krček: až třetina do roka zemře. Ortoped o vlivu viróz i genů

Pro starší lidi to může být jedna z nejnebezpečnějších zdravotních komplikací....

Pro starší lidi může být zlomenina krčku jedna z nejnebezpečnějších zdravotních komplikací. Se...

Střeva mají na naši náladu i chování větší vliv, než jsme si kdy mysleli, říká lékařka

Danka Eklová

Vše, co jste si mysleli o svých střevech, může být jinak. V knize Mikrobiom a zdraví to odhalují...

Záhada únavového syndromu. Imunolog líčí vliv infekcí i možnosti nových léků

V Česku trpí chronickým únavovým syndromem až 50 tisíc lidí. Ti se ocitají...

Dlouhodobá, vleklá únava, proti níž nepomáhá odpočinek ani spánek, znamená, že je něco špatně. A...

Nejčtenější

Kam zmizely hvězdy devadesátek? Jejich osudy jsou různé

Hrály ve filmech a seriálech, které se vysílaly v devadesátých letech. Některé herecké hvězdy se hraní vzdaly, jiné u něj zůstaly. Podívejte se do naší galerie, jak některé z nich dopadly. Někdo...

Krásky z přelomu milénia: jaké byly dřív a jaké jsou dnes

Byly až příliš krásné, příliš štíhlé nebo naopak měly kila navíc. Krásky z dob milénia si vyslechly mnohé připomínky na svůj vzhled. Jak vypadaly před víc než dvaceti lety a jak vypadají dnes?...

Slavné tváře, co miliony neprohýřily a raději pomáhaly

Vydělávají miliony dolarů, mohly by žít v extrémním luxusu a do konce života už nepracovat, místo toho některé slavné tváře peníze rozdávají a samy žijí skromně. Podívejte se do naší galerie, o koho...

28 let bez módní ikony, princezny Diany. Připomeňte si její méně známé modely

Lady Diana je právem považována za módní ikonu, její styl dodnes nepřestává inspirovat. Mnohé z jejích modelů máme nesmazatelně vryté do paměti. Během svého krátkého života ovšem vynesla také řadu...

Léto zdaleka nekončí. Inspirujte se u vody kráskami v bikinách s kanýry

Podívejte se do naší galerie, jaké bikiny rády nosí VIP ženy k vodě. Sází často na jednoduchost, ale v tomto případě si dovolily vynést roztomilé kanýry. A neskutečně jim sednou. Volí barevné i se...

Pokud vám je špatně už po jednom pivu, riziko závislosti bude nižší, říká genetička

Premium

Geny ovlivňují to, jak vypadáme, jaké jsou naše charakterové rysy. Lze z nich vyčíst i predispozice k různým nemocem. Členka vědeckého týmu projektu Chromozoom Dominika Kopalová zkoumá souvislosti...

29. srpna 2025

Ve vesmíru se mění myšlení i vnímání. Nebezpečná je i nuda, říká psycholožka

Premium

Jak dlouhodobý pobyt ve vesmíru ovlivňuje lidskou psychiku? A proč jsou pro lidskou mysl tak důležité vnější podněty jako vůně, proměny počasí nebo šumění trávy a listů na stromech? „Delší pobyt...

29. srpna 2025

Jak přežít nástup do školky: 7 tipů od zkušených rodičů a anketa Školka roku

Nástup do školky je velký milník pro celou rodinu. Přináší změnu režimu, nové prostředí i první delší odloučení od rodičů. Není divu, že s sebou často nese otázky, obavy i slzy. Praktické rady od...

29. srpna 2025  13:24

V těhotenství se žena změnila k nepoznání, šokovala i vlastní rodinu

Osmadvacetiletá Farah Faizalová z Malajsie se v době těhotenství radovala a těšila na svého potomka, ale zároveň nesmírně trpěla kvůli svému vzhledu, který šokoval nejen ji, ale i její okolí. Její...

29. srpna 2025  11:52

Slavné tváře, co miliony neprohýřily a raději pomáhaly

Vydělávají miliony dolarů, mohly by žít v extrémním luxusu a do konce života už nepracovat, místo toho některé slavné tváře peníze rozdávají a samy žijí skromně. Podívejte se do naší galerie, o koho...

29. srpna 2025  8:28

Začátek školy bez stresu. Tipy a triky, jak se učit s prvňáčkem

První třída je velký krok nejen pro děti, ale i pro rodiče. Domácí úkoly a učení se najednou stávají součástí každodenního života a mnozí rodiče si kladou otázku, jak se učit s prvňáčkem. Nejde o to...

29. srpna 2025

Před nástupem do školy podpořte děti mrtvými bakteriemi, radí imunolog

„Patnáct až dvacet let života člověka. To je období, kdy je naše imunita plně vyvinutá, zkušená a funguje nejlépe, jak umí,“ uvedl imunolog a alergolog Radek Klubal v podcastu NA KAFI. Mění se nám...

29. srpna 2025

Cítíte se při sexu odpojeni? Možná trpíte strachem ze sexuálního výkonu

Sex by měl být přirozeným projevem blízkosti, lásky a radosti. Mnoho lidí ale místo toho zažívá napětí, nervozitu a obavy z toho, zda „budou dost dobří“. Tento fenomén, označovaný jako strach ze...

29. srpna 2025

Padají, mění barvu nebo se mastí. Co o vás prozradí vlasy?

Nezáleží na tom, jestli jsou dlouhé, krátké, rovné, kudrnaté, tmavé nebo blond. Z každých se dá poznat, jak moc jste zdraví a co vašemu tělu přebývá nebo chybí. Dokážete je přečíst?

29. srpna 2025

Léto a barvy? Samozřejmě! Čtyři outfity, se kterými vyniknete

Letošní počasí na nás docela šetří modrou oblohou a zářícím sluncem. Nám to ale nevadí: zlepšíme si náladu pořádně barevným oblečením.

29. srpna 2025

Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou

I drobné odřeniny a škrábance mohou být pro děti velké drama. Zúčastněte se proto naší soutěže a vyhrajte limitovanou edici dětských náplastí...

Každý může mít lepší paměť. Vyzkoušejte jednoduché metody, které fungují

Když si nemůžete vzpomenout, kde máte klíče, nebo vám vypadne něčí jméno – nepanikařte. Neznamená to žádnou katastrofu. Jsou to jen vedlejší účinky vašeho hektického života. Poradíme vám, jak si...

29. srpna 2025

Malinové řezy

Malinové řezy
Recept

Střední

45 min

Připravte si jednoduchý ovocný dezert podle našeho receptu.

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.