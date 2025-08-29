Co všechno se dá z genů vyčíst?
Genetika pomáhá při diagnostice různých onemocnění, s její pomocí jdou zjistit predispozice k různým nemocem nebo i přítomnost genetických poruch. Využívá se v testech původu nebo při určování otcovství, najdeme ji i v kriminalistice. Je také podkladem v oblasti životního stylu, kdy se z genů dozvíme například to, jestli má člověk větší předpoklady být spíš vytrvalostní typ nebo sprinter, jak jeho tělo metabolizuje živiny a podobně.
Například pokud z genetického testu zjistím, že mám predispozici k nižším hladinám hořčíku, začnu ho brát. A pak si v krvi ověřím, jestli to opravdu pomáhá.