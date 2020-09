Sedm domácích prací, které škodí nám i našemu bytu. Které z nich děláte vy?

Dřív bylo běžné, že muži vydělávali, zatímco ženy pečovaly o domácnost a o děti. V dnešní době to už moc neplatí. Lepší životní standard, touha po vlastním bydlení (s hypotékou) a hmotná starost o děti vehnaly do zaměstnání spousty žen, které teď musí zvládnout obojí: svou kariéru i péči o domácnost. „Občas skutečně nevím, kde mi hlava stojí,“ přiznává pětatřicetiletá Běta, která má s manželem dvě děti: „Můj Pavel je zlatý a snaží se mi pomáhat, vyzvedne děti ze školky, nakoupí… Ale stejně ten největší kus práce zůstává na mně.“ Podobný osud, jako má Běta, sdílíte možná i vy. Co kdybychom vám teď řekli, že některé domácí povinnosti jsou vlastně zbytečné a pár z nich dokonce poškozuje zdraví? Tahle šokující pravda vyplývá z výzkumu vědců, kteří se zaměřili na domácí práce, aby zjistili jejich „slabá místa“. Které z toho tedy vyšly nejhůř?