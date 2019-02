K domácím přístrojům jsem skeptická, říká odbornice na rehabilitaci

Na co dát pozor při nákupu měřiče tlaku ■ Kvalitní tlakoměr není úplně levná záležitost,cena se obvykle pohybuje od sedmi stovek do tří tisíc korun. Cenovku samozřejmě ovlivňují i případné pokročilé vlastnosti, které ovšem senioři mnohdy vůbec nevyužijí – například bezdrátové připojení měřiče tlaku s mobilem či ukládání naměřených hodnot na paměťový disk.

■ Před nákupem bychom si měli ověřit, zda jsou všechny důležité informace, které ukazuje displej, zobrazovány dostatečně velkými čísly či písmeny. Podstatné je také to, jestli je ovládání jednoduché a srozumitelné i pro lidi, kteří si jinak s elektronikou příliš nerozumí. ■ Přístroj se vyplatí koupit v lékárně či ve specializovaných zdravotnických potřebách, byť tam bývá dražší. Tlakoměry sice nabízejí i některé hypermarkety, ale odborníci se shodují, že tyto levnější typy často mívají nižší přesnost měření, kratší životnost a většinou jim nejde dostatečně upravit individuální nastavení nutné pro co nejvyšší přesnost měření.