Proč si lidé pořizují domácí mazlíčky?
Zaprvé za tím může být zvyk či trend. Pokud jste měli v rodině psa, nejspíš si ho pořídíte taky. Skoro všichni ve vašem okolí už psa mají? Chcete se zařadit mezi ně. Druhým důvodem bývá očekávání nějaké životní změny. Od psa si můžete slibovat třeba častější zdravotní procházky, zbavení se pocitu osamělosti… Třetím důvodem může být, že prostě máte rád zvířata. Jen tuhle motivaci považuju za správnou.
Podobným příkladem jsou vztahy mužů k automobilům. Zkuste někomu poškodit auto, a bude schopen vás zabít. Muž své auto miluje a brání, jako kdyby to byla jeho partnerka.