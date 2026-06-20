Internet je plný domácích tipů na bělení zubů od citronu přes jedlou sodu až po aktivní uhlí. Odborníci ale dlouhodobě varují, že některé z těchto metod mohou být spíše cestou k poškození skloviny a vyšší citlivosti zubů.
Zvlášť problematické bývá agresivní drhnutí abrazivními látkami nebo používání kyselých ingrediencí. Zuby sice mohou krátkodobě působit světleji, dlouhodobě ale hrozí větší poškození povrchu. Odborníci se shodují v tom, že neověřené domácí experimenty inspirované virálními trendy mohou představovat pro zuby spíše riziko. Existují i bezpečné a ověřené varianty bělení zubů doma na přírodní bázi.
V článku se dále dozvíte
- Rozdíl mezi povrchovým a vnitřním zabarvením
- Co způsobuje povrchové zabarvení zubů?
- Které domácí metody nejlépe fungují?
- Prostředky bez chemie šetrné k citlivým zubům
- Kdy je na čase navštívit ordinaci?
O žloutnutí zubů rozhoduje genetika i typ zabarvení
Nejdůležitější je nejprve zjistit příčinu zabarvení a až poté vybírat vhodnou metodu bělení. Barva zubů totiž není jen otázkou hygieny nebo nevhodných potravin. Přirozený odstín skloviny se u lidí výrazně liší a velkou roli hraje genetika. Někteří mají od přírody silnější a světlejší sklovinu, jiní naopak tmavší dentin, který přes sklovinu více prosvítá.
Odborníci rozlišují dva základní typy zabarvení:
- Povrchové zabarvení se týká především vnější vrstvy zubu, tedy skloviny, a vzniká například pitím kávy, červeného vína, čaje nebo kouřením. Tento typ bývá odstranitelný i domácím bělením zubů.
- Vnitřní zabarvení bývá způsobeno například užíváním některých antibiotik, úrazy zubů, věkem nebo poškozením skloviny. S věkem navíc sklovina přirozeně řídne a více prosvítá žlutější dentin. Proto mají starší lidé obvykle tmavší odstín zubů než mladší generace.
Co všechno barví zuby? Káva, víno i cigarety
Mezi nejčastější viníky povrchového zabarvení patří káva, černý čaj, kolové limonády nebo červené víno obsahující pigmenty, které se postupně usazují na povrchu zubů. Zabarvení však mohou způsobit i jiné vysoce pigmentované potraviny, například tmavé ovoce. Dehet a nikotin zase vytvářejí výrazné žluté až hnědé skvrny.
Svou roli ale hrají i další faktory:
- některé léky
- časté pití kyselých nápojů
- nedostatečná hygiena
- příliš agresivní čištění, které může poškodit sklovinu
Právě proto někdy nestačí jen bělit více, ale lépe a šetrnými bělicími prostředky
Které domácí metody nejlépe fungují?
Domácí bělení zažívá obrovský boom hlavně díky sociálním sítím. Výrobci slibují hollywoodský úsměv během několika dnů, realita ale bývá složitější.
Bělicí pasty
Řada bělicích past funguje hlavně mechanicky. Povrchové skvrny odstraní díky abrazivním částicím, zuby ale obvykle nevybělí důkladně. Při dlouhodobém a agresivním používání navíc mohou poškozovat sklovinu.
LED sady
Velmi populární jsou LED lampy, které samy o sobě zuby nebělí, ale pomocí modrého světla urychlují účinnost bělicího gelu.
Bělicí pásky
Patří mezi nejúčinnější domácí varianty bělení zubů. Jejich efekt ale závisí na druhu zabarvení a zvoleném typu pásků. Při dlouhodobém používání bělicích pásků s peroxidem totiž může dojít k poškození skloviny.
Šetrnější alternativy: Konektory bez chemie
Existují metody, které jsou k citlivým zubům ohleduplnější než prostředky na bázi peroxidu. „Princip bělicího V34 korektoru je elegantně jednoduchý. Nejprve si vyčistíte zuby. Poté nanesete korektor na kartáček, zuby čistíte přibližně dvě minuty a pak necháte složení působit. Fialová barva korektoru neutralizuje žluté tóny na zubech na základě principu komplementárních barev – stejně jako funguje fialový šampon na blond vlasy. Výsledek je viditelný prakticky okamžitě,“ vysvětluje Michal Odvárka ze společnosti LYSS.
- Řada Hydroxyapatit+ od značky LYSS je vhodná zejména pro lidi, kteří preferují přírodnější složení, protože neobsahuje fluorid, SLS a parabeny. Složení korektoru aktivně obnovuje Nano-hydroxyapatit, který tvoří většinu zubní skloviny, a snižuje citlivost zubů.
- Řada Fluorid+ od značky LYSS naopak využívá fluorid sodný, který chrání zuby před kazem, a glycerofosfát vápenatý, který posiluje sklovinu.
Kdy je na čase navštívit ordinaci?
Pokud ale člověk řeší hlubší nebo výraznější zabarvení, přichází na řadu ordinační bělení. To využívá vyšší koncentrace bělicích látek a bývá výrazně účinnější než domácí produkty, ale také výrazně nákladnější. I zde pak mohou výsledky vydržet jen několik měsíců. U některých typů vnitřního zabarvení navíc nemusí být výsledky výrazné ani po opakovaném bělení.
Obsah vznikl ve spolupráci se společností LYSS.