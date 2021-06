O antikoncepci už není takový zájem. Párový sex upadá, míní gynekolog

Co se za posledních deset patnáct let na trhu s antikoncepcí změnilo?

Asi vás zklamu, ale v případě antikoncepce věda už zhruba třicet let přešlapuje na místě. Důvodem je to, že antikoncepce dneska už není žádné velké téma. Tím byla někdy v 60. letech, kdy ve světě velmi rezonovalo téma přelidnění planety. V Česku byla antikoncepce aktuálním tématem ještě tak na konci minulého století, a to kvůli velkému počtu nechtěných těhotenství. Tehdy se u nás narodilo v průměru 100 tisíc dětí ročně, ale interrupcí se provedlo zhruba 120 tisíc za rok. Dnes je situace úplně jiná. O antikoncepci není příliš zájem, a pro farmaceutické firmy už to tím pádem není takový byznys.

Antikoncepce je tak strašně snadný a bezpečný nástroj, jak si regulovat svoji plodnost, že ženy nevědí, kdy s ní přestat.