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Do toho, jak bude dítě chytré, mluví už bakterie ze střeva maminky, říká biolog

Silvie Králová
  20:00

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ilustrační snímek | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Výzkum mikrobiomu je dnes na špici vědeckého zájmu a tempo pokroku tomu odpovídá. Vědci stále přesněji odhalují, jak střevní mikrobiom ovlivňuje zdraví celého člověka. Jenže střeva jsou jen pomyslný začátek. Mikrobiom osidluje i další části těla a každý funguje podle vlastních pravidel. Podle mikrobiologa Petra Ryšávky ve skutečnosti všechno začíná v ústech.

Těmi totiž denně spolykáme 80 miliard bakterií, jež pak ovlivňují, co se děje ve střevě. A ústy to nekončí. Jeden centimetr čtvereční naší kůže totiž obývají dva miliony bakterií. „Když mezi ně pronikne agresivní bakterie, promění se mikrobiální rajská zahrada v Jurský park. Tělo zareaguje zánětem, podrážděnou kůží nebo špatně se hojícími ranami,“ říká. Proč fermentované potraviny možná nepatří jen na talíř, ale i na kůži? A proč ji léčí moře?

Přiměřená hygiena je samozřejmě namístě, jenže současná doba nás přivedla spíše k opačnému extrému. A čím sterilnější prostředí si vytváříme, tím větší může být bohužel riziko autoimunitních onemocnění.

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