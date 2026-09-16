Těmi totiž denně spolykáme 80 miliard bakterií, jež pak ovlivňují, co se děje ve střevě. A ústy to nekončí. Jeden centimetr čtvereční naší kůže totiž obývají dva miliony bakterií. „Když mezi ně pronikne agresivní bakterie, promění se mikrobiální rajská zahrada v Jurský park. Tělo zareaguje zánětem, podrážděnou kůží nebo špatně se hojícími ranami,“ říká. Proč fermentované potraviny možná nepatří jen na talíř, ale i na kůži? A proč ji léčí moře?
Přiměřená hygiena je samozřejmě namístě, jenže současná doba nás přivedla spíše k opačnému extrému. A čím sterilnější prostředí si vytváříme, tím větší může být bohužel riziko autoimunitních onemocnění.