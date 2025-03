V genech máme vepsané sklony k promiskuitě, násilí i pohodářství, říká vědec

Část 1/8

Tak nějak probíhá genetická loterie, kde si nekupujete žádný tiket, a přesto celý život hrajete s tím, co jste si vylosovali. Neodolatelný úsměv, rychlý metabolismus a vlasy, které nešediví, nebo třeba alergie na vše kromě vody.

Někteří šťastlivci zdědí fenomenální hudební nadání a IQ přes 140, zatímco jiným osud nadělí talent k ručním pracím a vášeň k vepřovému bůčku. A jsou i tací, kteří se musejí popasovat s extrémně nevyváženým skóre (např. mozek génia a obě ruce levé).

Bez ohledu na to, zda si vytáhnete jackpot, nebo „cenu útěchy“, platí, že s reklamací tady nepochodíte. Proto nemá smysl žehrat na osud jen kvůli tomu, že vašeho švagra obdařil sex-appealem Leonarda DiCapria, zatímco „ten váš“ bude za dvacet let nejspíš vypadat jako kopie strýčka Pepy v sandálech a bílých froté ponožkách.

Neházejte ale flintu do žita, nic není ztraceno. Život nám sice rozdal karty, které nemůžeme odmítnout, co však udělat můžeme, je použít eso skryté v rukávu neboli vliv prostředí, kde žijeme, a různé životní okolnosti. Vezměme to ale pěkně popořádku, to znamená od chvíle, kdy cílovou pásku protne vítězná spermie a ze dvou lidí se náhle stanou tři.