Žena žije v pečovatelském domě a její spolubydlící jsou o třicet až čtyřicet let mladší. Přesto si s nimi skvěle rozumí, ačkoli by mohla být bez problémů i jejich babičkou či prababičkou. „Mám okolo sebe skvělou skupinu lidí. Jsem moc ráda, že mohu být mezi mladými,“ uvedla oslavenkyně.

Zažila první i druhou světovou válku. Na toto období vzpomíná nerada. Má za to, že by se ve světě bojovat nemělo a pevně věří, že nikdy nedojde ke třetí světové válce. „Je to tak zbytečné. Po těch letech vidím, kolik věcí ve světě vůbec nedává smysl,“ říká.

Mladým lidem ráda připomíná, jak moc důležitý je v životě pohyb. I svým malinkým žákům ve školce každý den připravovala série cvičení. Ona sama s protahováním začínala každý den a bez pravidelného pohybu si život nedokáže představit ani dnes. „Máme hodiny jógy, které doporučuji všem. Nezáleží totiž na tom, kolik vám je. Můžete toto cvičení praktikovat v kterémkoli věku. Lidé se mě ptají na můj životabudič a já jen opakuji, že je to jóga,“ doplnila pro BBC.

Joan má dvě dcery, mnoho vnoučat a také pravnoučat. A věří, že se dočká i prapravnoučat, ačkoli říká, že to mají mladí lidé v dnešní době všechno mnohem těžší a nerozumí mnohým moderním vymoženostem. „Vše jde tak dopředu a je tak rychlé. Zorientovat se je pro starší osoby čím dál složitější,“ dodala.