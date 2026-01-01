Jak jste na tom s dlouhověkostí? Otestujte se a změňte svůj životní styl

Kdo by si nepřál žít plnohodnotné stáří bez komplikací, bolestí a problémů? Odpověď je jednoduchá: To chce každý. Ale není to samozřejmost, je třeba pro to něco udělat. Poradíme vám, jak na to.

Ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Často se teď všude skloňuje slovo longevity. Jenže co to vlastně je? Něco jako dlouhověkost, snaha o prodloužení života nejen v jeho délce, ale především v jeho kvalitě. Zachování fyzického i duševního zdraví, vitality a aktivity až do vysokého věku.

Stárnutí by neměl být jen jakýsi strmý pád kamsi dolů bez možnosti návratu. Dnes víme, že stárnutí je z 20 procent dané genetikou, ale z 80 procent životním stylem – tedy tím, jak spíme, jíme, hýbeme se, zvládáme stres a jak přemýšlíme. Záleží proto jen a jen na nás, jaké si to uděláme.

Vyhýbání se stresu

Význam má naprosto zásadní. Chronický stres zkracuje telomery – ochranné konce DNA, které ovlivňují proces stárnutí buněk. U žen, které často nesou emocionální i organizační zátěž v rodinách, je neřešený stres tichým ničitelem.

Meditace, procházky v přírodě či třeba jen pět minut hlubokého dýchání, to všechno má obrovský přínos.

Deset rituálů pro dlouhověkost: ranní káva, chůze naboso a péče o květiny

Ženská strategie

U žen je klíčová péče o kosti a svaly. Po čtyřicítce ztrácíme svalovou hmotu rychleji, takže silový trénink je nezbytný.

Hormonální změny ovlivňují spánek i náladu, proto je potřeba přizpůsobit rutiny – omezit kofein, doplňovat hořčík, hýbat se a určitě nevynechávat preventivní prohlídky.

Jak jste na tom s dlouhověkostí?

Odpovězte na následujících 10 otázek, za každou odpověď ANO si připište 1 bod.

1. Spíte alespoň sedm hodin denně?

2. Zařazujete týdně dva nebo více dnů s pohybem, který vás baví?

3. Každý den sníte porci čerstvého ovoce či zeleniny?

4. Umíte si pravidelně vyhradit čas jen pro sebe – i kdyby šlo o deset minut?

5. Máte někoho, komu důvěřujete a s kým sdílíte radosti i starosti?

6. Snažíte se zvládnout stres vědomě, třeba dýcháním, pohybem, meditací?

7. Znáte svůj aktuální krevní tlak, hladinu cukru či cholesterolu?

8. Omezujete cukr, vysoce průmyslově zpracované potraviny nebo alkohol?

9. Cítíte se většinu dní v týdnu duševně v pohodě a svěží?

10. Smějete se každý den – i kdyby jen malým věcem?

  • 8–10 bodů: Lze říct, že váš životní styl má dlouhověkost v DNA! Jen tak dál, pravděpodobně děláte většinu klíčových věcí správně.
  • 5–7 bodů: Jste určitě na dobré cestě. Máte zdravé základy – zkuste se zaměřit na oblasti, které vás zatím míjejí.
  • 0–4 body: Čas na restart. Nezoufejte, každý den je příležitost začít s malými změnami, které mají velký dopad.

Doplňky stravy a spol.

Některé doplňky, třeba vitamin D, omega 3 či hořčík, mohou být velmi užitečné.

Skutečná dlouhověkost se ovšem ukrývá v malých, ale pravidelných návycích. Kvalitní jídlo, radost z pohybu, silné vztahy a dostatek odpočinku – to je to pravé kouzlo.

Jednoduché cviky pro zdraví. Nemusíte se ničit, abyste tělu pomohli

Vztahy a sociální vazby

Studie dlouhověkosti po celém světě jasně ukazují, že lidé s pevnými mezilidskými vazbami žijí déle a zdravěji.

Není to o počtu přátel na sociálních sítích, ale o hlubokých, opravdových vztazích. Láska, přátelství, pocit vzájemné sounáležitosti, to je medicína s obrovským účinkem.

Mini rozhovor s expertkou na longevity Petrou Bailey

Jakou věc by mohla každá žena udělat pro sebe už dnes, aby podpořila svou dlouhověkost?
Vyrazte na procházku, ideálně bez telefonu. Nechte tělo se hýbat, mysl odpočívat a vnímejte svět kolem sebe. Nestojí to nic, ale prospívá to srdci, snižuje napětí, stres a dokonale zlepšuje náladu. Jednoduché, ale velmi účinné.

Hodně žen říká, že nemají na sebe čas... Co byste jim poradila?
Začněte v drobnostech. I pět minut denně věnovaných jen sobě má smysl. Udělejte si z péče o sebe něco jako každodenní mini rituál – může to být šálek čaje v tichu, krátká chůze nebo pár dechových cvičení. Když si sama sebe postavíte na seznam priorit, přirozeně se to promítne do vašeho životního pocitu, do energie, potažmo do vašeho zdraví i vztahů.

Máte nějaké „guilty pleasure“ – věc, která není zrovna zdravá, ale dělá vám radost?
Samozřejmě! Miluju kvalitní hořkou čokoládu a občasné líné nedělní dopoledne v posteli s knížkou. Dlouhověkost není o dokonalosti. Je o rovnováze – a radost je její důležitou součástí.

Co pro vás osobně znamená dlouhý život?
Není to jen délka, ale především kvalita. Mít energii tančit, smát se, tvořit, milovat. Dlouhý život je takový, kdy se i v osmdesáti cítíte naživu – fyzicky silná, mentálně bystrá a emocionálně odolná.

Článek vznikl pro časopis Tina.

Tipy, jak zatočit s kocovinou. Připravte se předem a nezapomínejte na vodu

Jak letošní loučení se starým rokem pojmete vy?

Oslava příchodu nového roku s sebou přináší nejen bujarou zábavu, ale často také problémy s nepříjemnou kocovinou. Poradíme vám, jak pít, abyste se nemuseli probouzet s bolestí hlavy, žaludkem na...

31. prosince 2025

Čistky i nové začátky. Jaký bude jedničkový rok 2026 pro jednotlivá čísla

Ilustrační snímek

Jedničkový rok naprosto změní naše osudy. Utahaný, divný a uzavírací rok ve znamení devítky nadobro končí. My sami, ať už za přispění osudu, nebo jen tak, jsme si museli udělat v životě čisto a...

31. prosince 2025

