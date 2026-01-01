Často se teď všude skloňuje slovo longevity. Jenže co to vlastně je? Něco jako dlouhověkost, snaha o prodloužení života nejen v jeho délce, ale především v jeho kvalitě. Zachování fyzického i duševního zdraví, vitality a aktivity až do vysokého věku.
Stárnutí by neměl být jen jakýsi strmý pád kamsi dolů bez možnosti návratu. Dnes víme, že stárnutí je z 20 procent dané genetikou, ale z 80 procent životním stylem – tedy tím, jak spíme, jíme, hýbeme se, zvládáme stres a jak přemýšlíme. Záleží proto jen a jen na nás, jaké si to uděláme.
Vyhýbání se stresu
Význam má naprosto zásadní. Chronický stres zkracuje telomery – ochranné konce DNA, které ovlivňují proces stárnutí buněk. U žen, které často nesou emocionální i organizační zátěž v rodinách, je neřešený stres tichým ničitelem.
Meditace, procházky v přírodě či třeba jen pět minut hlubokého dýchání, to všechno má obrovský přínos.
Deset rituálů pro dlouhověkost: ranní káva, chůze naboso a péče o květiny
Ženská strategie
U žen je klíčová péče o kosti a svaly. Po čtyřicítce ztrácíme svalovou hmotu rychleji, takže silový trénink je nezbytný.
Hormonální změny ovlivňují spánek i náladu, proto je potřeba přizpůsobit rutiny – omezit kofein, doplňovat hořčík, hýbat se a určitě nevynechávat preventivní prohlídky.
Jak jste na tom s dlouhověkostí?
Odpovězte na následujících 10 otázek, za každou odpověď ANO si připište 1 bod.
1. Spíte alespoň sedm hodin denně?
2. Zařazujete týdně dva nebo více dnů s pohybem, který vás baví?
3. Každý den sníte porci čerstvého ovoce či zeleniny?
4. Umíte si pravidelně vyhradit čas jen pro sebe – i kdyby šlo o deset minut?
5. Máte někoho, komu důvěřujete a s kým sdílíte radosti i starosti?
6. Snažíte se zvládnout stres vědomě, třeba dýcháním, pohybem, meditací?
7. Znáte svůj aktuální krevní tlak, hladinu cukru či cholesterolu?
8. Omezujete cukr, vysoce průmyslově zpracované potraviny nebo alkohol?
9. Cítíte se většinu dní v týdnu duševně v pohodě a svěží?
10. Smějete se každý den – i kdyby jen malým věcem?
Doplňky stravy a spol.
Některé doplňky, třeba vitamin D, omega 3 či hořčík, mohou být velmi užitečné.
Skutečná dlouhověkost se ovšem ukrývá v malých, ale pravidelných návycích. Kvalitní jídlo, radost z pohybu, silné vztahy a dostatek odpočinku – to je to pravé kouzlo.
Jednoduché cviky pro zdraví. Nemusíte se ničit, abyste tělu pomohli
Vztahy a sociální vazby
Studie dlouhověkosti po celém světě jasně ukazují, že lidé s pevnými mezilidskými vazbami žijí déle a zdravěji.
Není to o počtu přátel na sociálních sítích, ale o hlubokých, opravdových vztazích. Láska, přátelství, pocit vzájemné sounáležitosti, to je medicína s obrovským účinkem.
