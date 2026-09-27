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Dítě samo neřekne, že špatně vidí. Prozradí ho nenápadné signály

Ilustrační fotografie | foto: Profimedia.cz

Začátek školy přináší nejen nové povinnosti, ale i nápor na dětské oči. Únava, nechuť ke čtení nebo horší soustředění nemusí být lenost. Možná vaše dítě jen nevidí tak dobře, jak by mělo.

Dítě si často samo neuvědomí, že vidí hůř než ostatní. Pokud má rozmazaný obraz dlouhodobě, může ho považovat za normální. První varovné signály proto často zachytí až rodiče.

„Dítě nemusí vědět, že vidí hůř než ostatní. Zvlášť u menších školáků se proto problém často projeví nepřímo – horším soustředěním, únavou, nechutí ke čtení nebo bolestmi hlavy,“ vysvětluje optometristka Petra Průchová. Návrat do školních lavic je proto ideální chvílí všímat si, jak dítě při práci se zrakem funguje.

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Když oči pracují přesčas

Pokud dítě špatně vidí na tabuli, do učebnice nebo na pracovní list, musí se mnohem více snažit, aby zachytilo všechny detaily. Výsledkem může být únava, neklid nebo ztráta pozornosti.

„Dítě, které špatně vidí, může působit jako nesoustředěné. Ve skutečnosti ale bývá problém v tom, že musí neustále doostřovat nebo si domýšlet detaily, které ostatní vidí bez námahy,“ tvrdí odbornice.

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Nechuť ke knížce nebo domácím úkolům nemusí znamenat, že dítě nebaví škola. Varovné může být přeskakování řádků, ztrácení se v textu, držení knihy příliš blízko obličeje nebo časté mnutí očí. Dítě se při čtení může naklánět nad sešit či si zakrývat jedno oko.

„Čtení je pro zrak náročná činnost. Oči musí dobře zaostřovat, spolupracovat a plynule sledovat řádky. Pokud některá z těchto funkcí nepracuje správně, dítě se čtení začne přirozeně vyhýbat,“ upozorňuje Petra Průchová.

Tělo prozradí víc než slova

Mhouření patří mezi nejznámější signály, přesto ho rodiče někdy přehlédnou. Dítě může přimhouřit oči při pohledu na tabuli, televizi nebo do dálky, sedá si stále blíž k obrazovce či naklání hlavu na jednu stranu.

„Mhouření je způsob, jak se oko snaží obraz dočasně zaostřit. Pokud se objevuje opakovaně, neměli bychom ho brát jako zlozvyk, ale jako důvod ke kontrole zraku,“ upozorňuje optometristka.

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Bolesti hlavy, pálení nebo řezání očí jsou dalším důvodem ke zpozornění. Pokud se opakují po škole, při čtení nebo u domácích úkolů, může jít o zrakovou námahu. A pozornost si zaslouží i sportovní výkon. Dítě, které hůře odhaduje vzdálenost, nevidí dobře míč nebo hůře sleduje pohyb, může najednou působit neobratněji. Ani v takovém případě nemusí být problém v jeho šikovnosti, ale v tom, co a jak ostře vidí.

Odborník radí: Všímejte si i maličkostí

Pokud dítě opakovaně mhouří oči, naklání hlavu, přibližuje si knihu nebo si stěžuje na bolesti hlavy po učení, není dobré tyto signály přehlížet.

„Kontrola zraku je jednoduchý způsob, jak vyloučit problém, který může dítěti zbytečně komplikovat školu. Pokud je vše v pořádku, rodiče získají jistotu. Jakmile se ale potíže potvrdí, vhodná korekce může dítěti výrazně ulevit,“ radí optometristka a vedoucí optik Lentiamo Petra Průchová.

Článek vznikl pro časopis Rytmus života pro ženy.

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