Bezpečné prostředí je takové, kde se nikdo z týmu nebojí přiměřeně riskovat, dělat chyby a rozhodnutí, nést jejich následky, pokládat otázky a říkat, že něco neví, nabízet své pohledy a nápady beze strachu z ponížení nebo zesměšnění. Podobně důležitě vnímají bezpečné prostředí i dítě v rodině nebo partneři ve vztahu. Proč je pro nás tak zásadní?
Odkdy je pro nás pocit bezpečí důležitý?
Ještě než se narodíme. Už v břiše matky může dítě přejímat její stres a může se to pak negativně projevit v jeho vývoji. Můžou se tam startovat problémy, které se projeví v budoucnosti. Ukazuje se, že už to, zda se jedná o mateřství chtěné či nechtěné, má na život dítěte vliv. Psycholog Zdeněk Matějíček říkal krásnou větu: „Pořiďte si dítě, s kým chcete, kdy chcete a v těch podmínkách, za jakých chcete, důležité je, abyste na to měli sílu a byli připravení.“
Dostal jsem se i na místa, kde by opravdu nikdo pracovat nechtěl, protože tam probíhalo něco jako zákopová válka. Kolegové spolu nemluvili, byli agresivní nebo na sebe vzájemně podávali žaloby. Dokonce jsme šetřili případy, kdy na sebe lidé vytáhli v práci zbraně nebo na pracovišti ukončili svůj život.