Diety a půst zařídí euforii, ale i změnu vnímání, líčí výživový poradce Havlíček

V posledních letech výrazně proměnil svou postavu. „Když jsem v roce 2020 zase zkoušel jiný styl stravování a dostal se až na váhu 68 kilo, jakou jsem měl v osmnácti, moji blízcí o mě měli strach, protože jsem vypadal velmi nezdravě… Byla to poslední dieta, co jsem zkusil,“ vzpomíná s úsměvem. Poté však zase zvýšil příjem, začal cvičit, má o dvacet kilo víc a cítí se zdravý. „Vrátil jsem se rád ke středomořské stravě, v níž je převaha rostlinných potravin,“ říká.

V jednom internetovém pořadu jste byl ohledně diet velmi skeptický, radil jste: „Hlavně si teď nejděte kupovat kuchyňskou váhu a nehledejte v časopise zaručenou dietu!“ Pořád platí, že žádné diety nefungují?

Záměrně jsem zvolil provokativní bonmot, protože většina lidí, co má problém s nadváhou, chce zhubnout rychle a nejlépe díky nějakému instantnímu zázračnému prášku. Jenže abych výrazně snížil váhu, nejde to zvládnout zdravě za rok. Podle statistik se 80 až 90 % hubnoucích do tří let vrátí minimálně na 80 % své původní váhy. Minimálně!