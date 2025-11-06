Ananas, müsli ani hladovka vás nespasí. Nejčastější omyly, které brzdí vaše hubnutí

Premium

Fotogalerie 10

Češi překračují doporučené denní normy cukrů i tuků (a také soli), navíc mají málo pohybu. I proto mají dvě třetiny lidí nadváhu či obezitu. Orientačním ukazatelem obezity je obvod pasu – nad 102 cm u mužů a nad 88 cm u žen. Záleží však samozřejmě na tělesné výšce a hlavně na poměru tělesného tuku a svalů. | foto: Shutterstock

  16:00
Strava ovlivňuje nejen naši tělesnou hmotnost či kondici, ale i náladu a zdravotní stav. Až dvě třetiny všech nemocí mají ostatně částečně původ právě v nevhodné stravě. A hlavně v obezitě. Zhubnout chce proto skoro každý (kvůli zdraví nebo z estetických důvodů), takže je to i skvělý byznys.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Češi překračují doporučené denní normy cukrů i tuků (a také soli), navíc mají málo pohybu. I proto trpí dvě třetiny lidí nadváhou či obezitou. Orientačním ukazatelem obezity je obvod pasu – nad 102 cm u mužů a nad 88 cm u žen. Záleží však samozřejmě na tělesné výšce a zejména na poměru tělesného tuku a svalů.

Rad na internetu i od různých výživových poradců je fůra. Třeba… K snídani si dejte müsli. Jezte jen zeleninu a ovoce. Anebo tmavé pečivo a light potraviny. Opravdu tohle všechno platí, abyste zhubli? Ne tak úplně… Jaké jsou tedy největší dietní lži?

Obdobným marketinkovým tahem jako hnědý cukr jsou i různé druhy soli – havajská, mořská a podobně. Ani mezi nimi není rozdíl (kromě ceny).

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Nahá seznamka fascinuje víc intimitou než erotikou, míní psycholožka

Z pořadu Naked Attraction

Televizní seznamka založená na nahotě podle psycholožky Hany Mezerové připomíná spíš nudapláž než svádění a erotickou situaci. „Lidé jsou fascinováni tím, jak se chováme, když odpadnou všechny...

Hasičky z Nového Zélandu se po vzoru australských kolegů odhalily

Sexy hasičky z Nového Zélandu jsou populární.

Australští hasiči a jejich kalendář se sexy fotografiemi se zvířaty už je známý po celém světě. S novinkou ale přicházejí na Novém Zélandu. Vydali vůbec první národní kalendář na podporu výzkumu...

Z princezny luxusu politickou ikonou: Ivanka Trump slaví 44. narozeniny

Dcera amerického prezidenta Ivanka Trumpová slaví 44. narozeniny. Za svůj...

Dcera amerického prezidenta Ivanka Trumpová slaví 44. narozeniny. Za svůj život prošla fascinující proměnou – od nevýrazné dívky ze světa luxusu přes sebevědomou tvář rodinného impéria až po vlivnou...

KVÍZ: Škamna, bradýř nebo furtka: Rozumíte slovům, která dávno vyšla z módy?

čeština

Čeština se za staletí pořádně proměnila. Některá slova vymizela, jiná přežila jen v nářečích nebo v pohádkách. Vyzkoušejte si, jak dobře rozumíte starší češtině, a zjistěte, jestli byste se domluvili...

Znamení, která nejsou stvořena pro vztah, ale budou super milenci či kamarádi

Ilustrační snímek

Tak s těmito lidmi do partnerství raději nechoďte, nepatříte-li k těm, kteří mají rádi adrenalin a rozchody. Ovšem, pokud hledáte skvělého milence nebo kamaráda, pak vám tato znamení poslouží nejlépe...

Ananas, müsli ani hladovka vás nespasí. Nejčastější omyly, které brzdí vaše hubnutí

Premium
Češi překračují doporučené denní normy cukrů i tuků (a také soli), navíc mají...

Strava ovlivňuje nejen naši tělesnou hmotnost či kondici, ale i náladu a zdravotní stav. Až dvě třetiny všech nemocí mají ostatně částečně původ právě v nevhodné stravě. A hlavně v obezitě. Zhubnout...

6. listopadu 2025

Modelka Pontonová ukazuje, že sexy jsou i ženy s menším poprsím

„Krása je v každém z nás,“ říká modelka.

Nehroutí se z toho, že jí v oblasti hrudníku nebylo příliš přáno. Naopak udělala modelka Olivia Pontonová z menšího poprsí přednost a opravdu nepomýšlí na plastiku. Užívá si a těší ji, že je zdravá....

6. listopadu 2025  8:25

Autismus jako módní styl. Muži fetišizují ženy s poruchou autistického spektra

Zkušenosti se seznamováním

Svět online seznamování je přeplněný klišé. Profily jsou plné nudných, ale vesměs neškodných frází. V poslední době se ale objevil nový trend, který budí rozpaky. Na seznamkách přibývá mužů...

6. listopadu 2025

Sex jako nástroj moci. Když je ve vztahu manipulace, chybí komunikace

Svět vůní silně působí na lidské libido.

Vášnivý večer výměnou za splněné přání? Nebo snad odpírání sexu jako trest za neumyté nádobí? Využít erotické přitažlivosti k dosažení vlastních cílů může znít lákavě. Ve zdravém vztahu takové...

6. listopadu 2025

Obličejová jóga, aneb jak správně cvičit, abyste opravdu omládli?

Hostem podcastu NA KAFI byla lektorka face jógy a zakladatelka Face & Eyes Yoga...

Proč pro mladší obličej nestačí jen špulit rty do zrcadla a masírovat se podle influencerů? „Řada z nich nemá žádný kurz, nebo jen málo znalostí a vlastně netuší, co lidem ukazují. Obličejovou jógu...

6. listopadu 2025

V teple a šik. S plyšovým kabátkem vás letos mrazy nepřekvapí

Džínový zimní kabát s teplou podšívkou je ideální volbou pro ty, kdo dávají...

Plyšové kabáty a bundy ve stylu teddy bear jsou pro chladné dny jako dělané! Poradíme vám, jaký model si pořídit a co k němu nosit.

6. listopadu 2025

Artritida netrápí jen staré. Co dělat, když klouby bolí a tělo tuhne

Nákres ruky poškozené revmatoidní artritidou

Artritida si nevybírá. Jen u nás trápí na 160 tisíc dospělých a zhruba čtyři tisíce dětí. A jejich počty stále stoupají. Co dělat, abychom se tomuto nepříjemnému onemocnění vyhnuli?

6. listopadu 2025

Nahá seznamka fascinuje víc intimitou než erotikou, míní psycholožka

Z pořadu Naked Attraction

Televizní seznamka založená na nahotě podle psycholožky Hany Mezerové připomíná spíš nudapláž než svádění a erotickou situaci. „Lidé jsou fascinováni tím, jak se chováme, když odpadnou všechny...

6. listopadu 2025

KVÍZ: Škamna, bradýř nebo furtka: Rozumíte slovům, která dávno vyšla z módy?

čeština

Čeština se za staletí pořádně proměnila. Některá slova vymizela, jiná přežila jen v nářečích nebo v pohádkách. Vyzkoušejte si, jak dobře rozumíte starší češtině, a zjistěte, jestli byste se domluvili...

vydáno 6. listopadu 2025

Kuře s dýňovou nádivkou

Kuře s dýňovou nádivkou
Recept

Střední

140 min

Pro větší křupavost můžeme do nádivky přidat hrst oblíbených ořechů nasekaných nahrubo.

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Malý versus velký penis. Oba extrémy můžou být v posteli problém

Premium
ilustrační snímek

Máme rozdílné preference. Některé ženy baží po velikosti, jiné po šířce a dalším je to fuk. Jedno je ale jisté: každý extrém může být problém. Nechoďme kolem horké kaše. Řeč je o penisech. Příliš...

5. listopadu 2025

Migréna nezpůsobuje trvalé poškození, existují však dvě výjimky, líčí profesor Bar

Premium
„I když migréna nevede k selhání životně důležitých orgánů, výrazně narušuje...

Migréna nás sice neohrožuje na životě, ale může nám z něj udělat peklo. Přichází bez varování, často ve chvílích, kdy potřebujete fungovat a vůbec se to nehodí. Je jedním z nejběžnějších, ale zároveň...

5. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.