Češi překračují doporučené denní normy cukrů i tuků (a také soli), navíc mají málo pohybu. I proto trpí dvě třetiny lidí nadváhou či obezitou. Orientačním ukazatelem obezity je obvod pasu – nad 102 cm u mužů a nad 88 cm u žen. Záleží však samozřejmě na tělesné výšce a zejména na poměru tělesného tuku a svalů.
Rad na internetu i od různých výživových poradců je fůra. Třeba… K snídani si dejte müsli. Jezte jen zeleninu a ovoce. Anebo tmavé pečivo a light potraviny. Opravdu tohle všechno platí, abyste zhubli? Ne tak úplně… Jaké jsou tedy největší dietní lži?
Obdobným marketinkovým tahem jako hnědý cukr jsou i různé druhy soli – havajská, mořská a podobně. Ani mezi nimi není rozdíl (kromě ceny).