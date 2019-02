Chcete zhubnout? Snídaně už není tak důležitá, jak jsme si mysleli

Nevynechávejte snídani, popletete si své vnitřní biologické hodiny i metabolismus a kila půjdou nahoru stejně jako tlak, zněla ještě nedávno varování vědců i odborníků na výživu. Jenže co když je všechno trochu jinak?

Odborníci z Univerzity Monash v australském Melbourne nedávno analyzovali celkem třináct předchozích výzkumů, do nichž byli účastníci vybráni na bázi náhodného výběru a bez znalosti jejich ranních jídelních návyků. A ke svému překvapení nenašli dostatek důkazů o tom, že se lidem, kteří ráno snídají, lépe hubne, zatímco ti, kdo první denní jídlo vynechávají, na váze naopak přibírají.

Z přehledu mimo jiné vyplynulo, že lidé, kteří snídají, průměrně zkonzumují o 260 kalorií denně více než ti bez snídaně. Navíc průměrná hmotnost respondentů, kteří snídali, byla na konci zkoumání o 0,44 kg vyšší.



Potvrzení domněnky, že by snídající lidé byli štíhlejší a lépe se jim hublo, tak zmíněné zkoumání nepřineslo. A co víc – dříve se mělo za to, že lidé, kteří nesnídají, se budou cítit později během dne hladovější, a proto toho nakonec snědí více. Jenže zmíněné studie nepodaly žádný přesvědčivý důkaz o tom, že tito lidé mají odpoledne větší hlad.

Jak vypadá zdravá snídaně? Podle STOB by měla snídaně tvořit 20 % denní dávky energie. Co má obsahovat? Polysacharidy (zejména celozrnné pečivo nebo snídaňové cereálie s podílem celozrnné složky)

(zejména celozrnné pečivo nebo snídaňové cereálie s podílem celozrnné složky) Bílkoviny (mléčné výrobky – jogurt, sýr, tvaroh, vejce, libová šunka)

(mléčné výrobky – jogurt, sýr, tvaroh, vejce, libová šunka) Kvalitní tuky (kvalitní margaríny, občas máslo, ořechy)

(kvalitní margaríny, občas máslo, ořechy) Ovoce a zeleninu

Tekutiny (neslazený čaj, káva, voda) STOB je společnost, která se dlouhodobě zaměřuje na hubnutí cestou bez diet a striktních omezení.

Dietní specialistka z nemocnice Ronalda Reagana v Los Angeles Dana Hunnesová ovšem varuje před unáhlenými soudy.

Výsledky podle ní ještě nejsou dostatečně průkazné, aby byly základem pro doporučení, nebo naopak varování před snídaněmi.

„Pokud rádi snídáte, tak se své ranní porce nevzdávejte. Ale jestliže ráno neradi jíte, nemusíte se do toho nutit,“ řekla pro magazín Live Science a dodala, že se těší na výsledky dalších, dlouhodobějších studií na toto téma, jež vnesou do zmíněné problematiky více světla.