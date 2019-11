Čtenářka Helena zhubla 25 kilogramů. Lidi kolem sebe jsem naštvala, říká

„S obezitou jsem naštěstí nemusela nikdy dřív zápasit. Když jsem čekala třetí dítě, přišlo hodně těžké období. Těhotenství neprobíhalo zrovna ukázkově a já věčný stres léčila jídlem. Není divu, že moje hmotnost raketově stoupala, až se zastavila na metráku,“ říká Helena, která se po porodu snažila přebytečná kila shodit. A střídavě se jí to dařilo.

„Trochu jsem zhubla a byla jsem šťastná, jenže za dva měsíce jsem měla ještě o pár kilo víc než předtím. A jo-jo efekt se v mém životě neustále opakoval. Jak šel čas, děti odrostly, já jsem se rozvedla, a i když jsem v tu dobu byla relativně v klidu, stejně mě vždycky něco rozhodilo a já se pak cpala vším možným. Strašně moc mi chutnalo knedlo vepřo zelo, svíčková a rajská. Podle toho jsem taky vypadala,“ usmívá se dnes už daleko štíhlejší padesátnice.

„Všechno začalo, když jsem si našla nového partnera, se kterým žiji dodnes. On je štíhlý chlap a já si vedle něj přišla jako nafouknutý balón. I když mi postavu nevyčítal (nakonec takovou si mě našel), rozhodla jsem se, že opravdu zhubnu. A tentokrát žádné hokus pokusy, ale pěkně pod dohledem,“ vzpomíná Helena, která si na internetu našla odkaz na nutriční poradnu Svět zdraví v Táboře a začala spolupracovat s Monikou Dvořákovou.

„Nebyla to pro mě jen poradkyně, nýbrž i spřízněná duše, prostě taková moje vrba. Mohla jsem se jí svěřit úplně se vším. Třeba i s tím, že přítel mě má rád takovou, jaká jsem, a že sice tomu mému trvalému zhubnutí moc nevěří, ale ve všem mě podporuje. A taková motivace se nám hodila,“ vzpomíná sympatická dáma, která obdržela jídelníček na míru.

„Bylo to docela zajímavé, protože můj mlsný jazýček spoustu potravin vůbec neznal. A musel si odvykat, protože jsem vyřadila bílé pečivo, sladkosti, víno, hovězí i vepřové maso, uzeniny nebo paštiky. Zato jsem začala víc jíst ryby, mléčné výrobky, zeleninu, krůtí, kuřecí a králičí maso. Místo limonád jsem začala pít obyčejnou čistou vodu a zelený čaj. Mám štěstí, že si na zahrádce pěstuji zeleninu a ovoce, ale i tak to bylo náročné. Můj největší koníček je vaření a najednou jsem musela vařit úplně jinak. Jako správný Kozoroh jsem se zapřela a zvládla jsem to,“ usmívá se spokojená Helena, jíž se podařilo za půl roku shodit 25 kilogramů. A bez sportování!

„Pracuji jako ošetřovatelka skotu a pohybu mám za celý den vážně dost. Musím říct, že když jsem shodila, i ta práce mi šla tak nějak líp od ruky. Přišlo mi, jako kdyby ze mě spadl obrovský balvan. A nejen to. Přestala mě bolet záda, nohy už mi nenatékají, nezadýchávám se a klidně můžu jet s vnoučaty na výlet a vůbec nejsem unavená. No prostě, co vám budu povídat, cítím se jako znovuzrozená. Vtipné je, že jsem tím lidi kolem sebe docela naštvala. Dodnes vidím, jak závistivě koukali, že jsem se nějak smrskla. Nikdo totiž nevěřil, že to dokážu,“ říká.

Hlavně to nevzdat

A proto všem, kteří chtějí zhubnout, Helena vzkazuje: „Nevzdávejte to! Zajděte si někam, kde vám připraví jídelníček na míru a naučí vás trochu jinak žít a stravovat se. I když se vám to ze začátku bude zdát možná zbytečně drahé, uvidíte, že když si to přepočítáte na všechno, co jste předtím zbaštili, tak zjistíte, že se vám to hubnutí ve finále vyplatí. Držme si tedy všichni palce, ať každý, kdo to potřebuje, nějaké to kilo sundá,“ dodává s úsměvem Helena.