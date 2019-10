Čtenářka Anna zhubla na Srí Lance deset kilo. Jsem sebevědomější, říká

„Golf hraju závodně už několik let a těch pár kilo navíc mi na soutěžích začalo dost vadit. Golfová hřiště jsou kopcovitá a já se zadýchávala a potila. I když jsem si hlídala, co a kdy jím, nebylo to nic platné. Můj metabolismus se věkem zpomalil a moje váha nenápadně narůstala po dekách,“ říká Anna, které se nakonec podařilo shodit deset kilogramů.

Jak to dokázala? „Klasickou cestou to nešlo. Jeden známý mi však vyprávěl, že byl na Srí Lance v ájurvédském centru Barberyn Reef Resort, kde se člověk pročistí a může i zhubnout. A tak jsem si našetřila peníze na zážitek snů. V klidném a tichém prostředí jsem byla v péči lékaře a masérek. Strava tam byla střídmá, bezmasá, založená na zelenině. K tomu mi denně připravovali bylinkové tablety a sirupy a já si plavala v moři a cvičila jógu. Domů jsem přijela lehce pohublá a naprosto spokojená,“ vzpomíná cestovatelka, která však přechod do běžného života neustála a znovu nabrala. A tak na Srí Lanku odletěla ještě jednou a po návratu domů se chyb v jídelníčku snažila vyvarovat.

„Vynechala jsem sladkosti s bílým cukrem, omezila bílou mouku a smažená jídla. Dřív jsem pila několikrát denně kávu, teď si ji dám třikrát za týden. Miluji kávu připravenou v džezvě, je to rituál, který si krásně vychutnám,“ tvrdí Anna, která na Srí Lance objevila zásadní věc.

„Hlavní nebyla změna surovin, ale velikost porcí! V Asii mi stačila k sytosti i maličká porce. Až tam jsem si uvědomila, že mám v sobě neovladatelnou touhu najíst se k prasknutí,“ svěřila se žena narozená ve znamení Kozoroha, která se od dětství věnovala gymnastice a atletice.

Tip na zdravou večeři Středomořská rajčata Suroviny: 100 g quinoy, sůl, 6 rajčat, olivový olej, hrst hladkolisté petržele, 1 větší mrkev, 2 stroužky česneku, 200 g očištěných krevet, 1 citron, mletý černý pepř

1. Quinou nasypte do vody (jeden díl quinoy na dva díly vody), osolte a přiveďte k varu. Vařte asi 15 minut, pak odstavte a zakryté nechte odležet. 2. Z rajčat odřízněte vršek se stopkou a lžící vydlabejte část dužiny. 3. Pekáček vymažte olejem. V míse smíchejte scezenou quinou, nasekanou petrželku, pokrájenou mrkev, česnek, dužinu z rajčat pokrájenou nadrobno a krevety. 4. Zakápněte citronem a podle své chuti osolte, opepřete, promíchejte a směsí naplňte vydlabaná rajčata. Vložte je do pekáčku, zakápněte olivovým olejem a přiklopte vršky. Pečte v předehřáté troubě při 200 °C přibližně 20 minut.

„Pak přišlo nádherné období, kdy se mi narodily děti a mně časem začal chybět pravidelný pohyb. Zkoušela jsem tenis, squash, ale nic z toho mě neoslovilo. Až jsem objevila golf a úplně jsem mu propadla. Když jsem překročila padesátku, zjistila jsem, že Evropská golfová asociace pořádá Mistrovství Evropy pro seniorské týmy i jednotlivce, ale Česko se žádného takového mistrovství neúčastnilo. A tak jsem to vzala do svých rukou,“ pochlubila se Anna.

Jsem požitkář a miluju jídlo

Když její šestičlenný tým před pěti lety vyjížděl poprvé reprezentovat naši zem, nikdo nečekal zázraky.

„Jako kapitánka jsem děvčatům říkala, že si jedeme hlavně užít hru se lvíčkem na prsou, abychom jednou měly o čem vyprávět vnoučatům. Dneska jsme z bývalého východního bloku jediný tým, který se může výkonností poměřovat s hráčkami ze Západu, které golf hrají od dětství,“ pochvaluje si profesionální golfistka, která studovala devět let astrologii. I ta jí pomáhá udržet si štíhlou postavu.

„Vím, že má Luna ve znamení Ryb ve 12. domě s sebou nese proměnlivou postavu, takže se už netrápím kolísáním váhy o tři nebo čtyři kila. Jen nesmím dopustit příliš velké výkyvy,“ vysvětluje astroložka, která se ve štíhlém těle cítí fantasticky.

„Úplně jinak se nosím, chodím vzpřímeně a jsem mnohem sebevědomější. Když víte, že vám to sluší, je to skvělé. A líbím se víc i manželovi! Vzhledem k mým konstelacím v horoskopu mi to ale dává zabrat. Nejsem totiž typ, kterému jídlo nic neříká. Naopak, jsem požitkář a užívám si to,“ loučí se s úsměvem sympatická dáma.