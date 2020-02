Břicho posiluju upnutým trikem, směje se o 36 kilo lehčí Monika

Štíhlá a fit 2020 každý měsíc vyhrajte dárky za 9 tisíc korun Podařilo se vám zhubnout, anebo se k tomu právě odhodláváte? Vyhlašujeme celoroční soutěž, v níž může jedna z vás každý měsíc získat kosmetický balíček Artdeco v hodnotě 5000 korun a další dvě výživové doplňky v hodnotě 2000 korun od společnosti Nutrend. Odměnu získáte za příběh s fotografiemi (před a po), v němž popíšete, proč jste začala hubnout, jak vám to šlo, jak jste překonávala krize, jak dlouho jste hubla a kolik kilogramů jste shodila. Zajímá nás i to, jak se vám daří kila udržet. Během roku 2020 zveřejníme vaše nejzajímavější příběhy a jejich autorky odměníme. Čtenáři potom v hlasování vyberou jednu z vás, která se zúčastní kulinářského workshopu na téma zdravé vaření. SVÉ PŘÍBĚHY A FOTOGRAFIE POSÍLEJTE ZDE

„Vážila jsem 104 kilogramů a vyloženě mi to překáželo. Do hubnutí jsem se pustila sama a podařilo se mi sundat něco kolem 10 kil. Pak se váha zastavila a za nic na světě nechtěla jít dolů. Nevěděla jsem si rady, hlavně už jsem však neměla motivaci ani nápady. A s důsledností jsem také byla na štíru,“ říká Monika, která je povoláním vizážistka.

„I díky tomu jsem věděla, že je dobré, když člověku někdo pomůže, a je jedno, jestli jde o líčení a účes, nebo o změnu životního stylu. Já jsem o pomoc požádala v pobočce Naturhouse v Edenu a dostala jsem ji,“ vzpomíná sympatická mladá žena, která je přesvědčená o tom, že vše vychází ze stavu mysli.

„Právě moje výživová poradkyně Lucie Bejčková mi s tím hodně pomohla... Dodržovala jsem její rady, abych se nemusela stydět za výsledky. Každý týden jsem od ní dostala nové recepty a tipy. Pravidelně jsem se vážila a viděla jsem, jak moje váha klesá. Bylo skvělé, že jsem hubla nadbytečnou vodu a tuk. Představa, že jsem týdně shodila třeba dvě kostky másla, byla prostě úžasná. Další motivací byly peníze, které jsem do hubnutí vložila, a také staré fotky, na nichž jsem vážila 63 kilo,“ ukazuje Monika album.

„K tomu, abych zahýbala s váhou, jsem musela od základů překopat svůj jídelníček. Vzdala jsem se čokolády a pečiva, dodržovala pitný režim i pravidelný přísun jídla. Moc mi třeba zachutnal salát z červené řepy od mé výživové poradkyně.“

V případě Moniky nešlo jen o změnu jídelníčku, součástí jejího hubnutí byl i sport.

„Cvičila jsem čtyřikrát týdně a cvičím dodnes. Jednou týdně chodím do Studia Fit & Relax Lady Říčany na alpinning a zbylé tři dny cvičím doma u televize s trenérkou. I v poradně jsem dostala tipy na pohybové aktivity, třeba třicetidenní výzvu pro ploché břicho, a doporučení, jak si během dne hlídat správné držení těla. Stačí si na sebe vzít upnuté tričko a celý den si kontrolovat zatažené bříško,“ vysvětluje zajímavý způsob posilování hezká brunetka, které byl při hubnutí největší oporou manžel.

„Věřil mi, zato maminka pochybovala, že dokážu tolik shodit. Nový jídelníček svědčí celé mé rodině. Jsem ráda, že i moje malá dcerka vidí, že jím správně, a věřím, že do budoucna získá zdravé stravovací návyky. O ty moje stále pečuje výživová poradkyně Lucka, a i když jsem jen v udržovací fázi a nedocházím do poradny tak často, vždy se na ni moc těším,“ usmívá se Monika, která si teď užívá nakupování.

Místo velikosti 48 má číslo 40 a může si dovolit oblečení, které jí dřív neslušelo. Pod stromeček si nadělila celou garderobu na zimu i na léto, které miluje ze všeho nejvíc.

Pár triků Fígl s banánem

Je prý vědecky dokázáno, že když čicháte k banánu, můžete tím snadno obelstít svůj mozek, který uvěří, že jste už jedli, a rázem bude po hladu. Jděte do modré

Chuť k jídlu snižuje také modrá barva. Pořiďte si modré talíře, ubrousky nebo prostírání.

Nadělila jsem si novou garderobu

„Moře a teplo, to je moje, ale na horách zvládnu i tu zimu. Mám ráda lyžování a bruslení. Taky jsem dostala recepty na sezonní potraviny a plán pro odlehčení jídelníčku. Je fajn, když si můžu sama uvařit zdravá jídla a nemusím si nic odpírat. Těším se, že si i nadále udržím svou váhu, a taky na to, až si zase obleču krásné šaty a manžel se za mnou otočí. Ale nejvíc se těším, co všechno zažijeme s naší dcerkou. Věřte, že každé smysluplné předsevzetí se dá splnit, když vám s ním někdo pomůže.“