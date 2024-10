Žena konzumuje syrové maso a čerstvé mléko, údajně je to nejlepší dieta

„Na dietu jsem narazila na internetu. Přišlo mi to jako dobrý nápad. Zkusila jsem to a sama jsem byla překvapená, jak dobře mi po konzumaci těchto potravin je,“ uvedla žena pro portál Need to know.

V minulosti nejedla ani pořádně upravený steak a dnes si vychutnává na kostičky nakrájená syrová kuřecí prsa, která pouze namáčí v sojové omáčce a říká, že je to delikatesa. Dříve také bojovala s poruchou příjmu potravy a měla zdravotní problémy jako absenci menstruace, akné, bolesti břicha nebo vypadávání vlasů. Po dodržování její bizarní diety je na tom podle vlastních slov o poznání lépe.

„Vyléčila jsem sebe samu. Nejím jen syrové maso. Normálně si maso také upravuji tepelně jako každý jiný. Jím hodně vajec a také si dopřávám kvalitní máslo a mléko. Dbám na to, aby všechny potraviny byly kvalitní a nehrozilo riziko nějakých problémů,“ pokračovala.

Ačkoli ona sama je s dietou spokojená, odborníci před ní veřejnost varují. „Pokud budete příliš striktní, budou vám chybět vitamíny a minerály z jiných potravin. Není dobré zaměřit se jen na pár potravin a zbytek vynechat. Na to lidské tělo není stavěné. Nehledě na rizika spojená s nulovou tepelnou úpravou masa. Vyvážená strava a střídmost je cestou ke zdravému životu. Pohyb a vyvážená strava,“ uvedl uznávaný lékař Gareth Nye z Velké Británie. Influencerka i přes varování s dietou končit nehodlá.