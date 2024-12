Influencerka drží bizarní dietu, stravuje se jako kojenec

Tuto velmi neobvyklou dietu si zvolila sama poté, co nestíhala jíst kvůli pracovní vytíženosti. Nejlépe se jí prý připravovalo právě jídlo pro malé děti. Jedná se o kašovitou potravu, kterou si jen ohřeje v mikrovlnce. Miluje i ovocné kapsičky, které obsahují zpravidla pouze ovocné pyré. Výživové hodnoty jednotlivých jídel pro dospělého člověka ovšem nejsou dostačující. Přesto má prý spoustu energii a nestrádá.

„Mám v plánu tyto dobrůtky i na Vánoce. Nehodlám měnit to, co mi vyhovuje. K jednotlivým dětským jídlům si dávám i saláty nebo ořechy. Nemám teď vůbec chuť na sladké a jsem spokojená. Vyhovuje mi, že nemusím myslet na to, co si uvařím,“ uvedla pětatřicetiletá žena pro portál Needtoknow.

Podle Débory má víc energie a má méně nafouklé břicho než v minulosti. Její trenér i výživový poradce z fitnes centra klopí oči a raději o jejím jídelníčku nechtějí ani slyšet. Oba se shodli na tom, že její jídelníček není v pořádku.

„Zhubla jsem, cítím se lépe. Cvičím, stíhám. Nemohu si stěžovat. Nebyla jsem na tom dobře psychicky a zlepšilo se to i po této stránce. Myslím, že každému vyhovuje něco jiného. Já bych nemohla být bez salátu a ovocných pyré. Někdo by to nepozřel a vyhovuje mu třeba dieta založená jen na konzumaci masa. Nikomu nic nevnucuji, já zkrátka jen fanoušky informuji o tom, co dělám,“ dodala.