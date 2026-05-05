1. Odneste ze stolu slánku
Prostě ji někam ukliďte, ať vás to nesvádí k tomu, zbytečně si přisolovat jídlo. Zkuste se denně obejít s menším množstvím soli, než se vejde na jednu čajovou lžičku (5 gramů).
Kdy je třeba zbystřit
Za optimální se považuje tlak mírně pod 120/80 mm Hg. O vysokém krevním tlaku je řeč ve chvíli, kdy vám lékař nejméně při dvou oddělených měřeních zjistí hodnoty vyšší než 140/90 mm Hg.
Mnozí argumentují tím, že bez soli nemá jídlo žádnou chuť. Tomu nevěřte. Je totiž dokázáno, že šedesát až sedmdesát procent toho, čemu říkáme chuť, je ve skutečnosti vůně. Zapomeňte na různá ochucovadla a zkuste místo nich bylinky. Příroda je ten nejlepší kuchař a rozhodně má co nabídnout.
Pozor také na skrytou sůl, která se často nachází i v potravinách, kde byste to vůbec nečekali. Například v cereáliích, mražených jídlech, zeleninových šťávách, předvařené rýži, instantních těstovinách, nakládané zelenině nebo v kečupu.
