Obezita u dítěte není vždy vizitka rodičů. Roli hraje i spánek, říká odbornice

Obezita u dětí stále celosvětově vzrůstá. | foto: Pixel-Shot, Pixel-shot / Alamy / ProfimediaProfimedia.cz

Klára Lyons
Jana Křenek Malíková, která pracuje jako dětský endokrinolog a obezitolog v nemocnici v Motole, vnímá, že obézních dětí napříč všemi věkovými skupinami neustále přibývá. Povídaly jsme si o tom, kdy je na vině špatná životospráva a kdy genetika. A proč není tloušťka dítěte vždy vizitkou rodičů.

Lékaři Česka

Počet obézních dětí ve světě roste. Je tomu tak i u nás?
Ano, nárůst dětské obezity je dnes problémem, který zasahuje téměř všechny země světa. Česká republika není výjimkou. Data z celostátních měření ukazují nárůst obezity a podle dat z měření provedeného ze strany praktických lékařů pro děti a dorost vyplývá, že v roce 2021 mělo souhrnně 16,4 % dětí obezitu a 9,6 % nadváhu. To znamená, že každé čtvrté dítě mělo nadměrně zvýšenou hmotnost.

To je významný nárůst oproti roku 2016, kdy mělo nadváhu 7,5 % dětí a 10,3 % dětí obezitu. Když se na data podíváme podrobněji, zjistíme, že ve skupině jedenáctiletých chlapců je situace nejdramatičtější – téměř polovina z nich měla v roce 2021 nadváhu či obezitu.

Výzkumy ukazují, že pokud je jeden z rodičů obézní, riziko obezity dítěte je zhruba dvojnásobné oproti dětem s rodiči normální hmotnosti. Pokud jsou obézní oba rodiče, riziko se zvyšuje téměř na pětinásobek.

Lékaři Česka

