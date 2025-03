Žloutkem proti rakovině. Výsledky testů jsou skvělé, říká farmaceutka Stránská

Lysofosfolipidy jsou pro medicínského laika novým pojmem. Jak vás napadlo zkoumat je k využití při vývoji nových léčiv?

V hledáčku farmaceutických firem jsou lysofosfolipidy už přes dvacet let. Podobně dlouho již probíhají výzkumy a klinické studie v oblasti onkologie, imunoterapie a autoimunitních onemocnění. Dlouho však selhávaly v tom smyslu, že v přípravcích přetrvávaly toxické látky. My se snažili vzít si z dostupných studií to nejlepší a opakovanými vědeckými experimenty se nám podařilo vytvořit takovou směs, která prokázala zcela zanedbatelnou toxicitu. Současně jsme úspěšně převedli výsledky z laboratoře do průmyslového měřítka – a mohli následně uvést Prevecan na trh.

Po dvou týdnech se cítili lépe, měli mnohem více energie, vrátila se jim chuť k jídlu, byli pohyblivější. A když přípravek užívali dlouhodobě, objevily se i případy, u nichž se třeba zastavil růst nádoru. o užívání přípravku onkologickými pacienty