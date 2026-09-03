Demence je závažné onemocnění mozku, které postupně narušuje paměť, řeč, myšlení i schopnost samostatného života. Nemocní mohou začít být nebezpeční sobě i ostatním při řízení auta, chybovat při užívání léků, selhávat v práci, ale také se stát snadným terčem podvodníků.
V Česku se s ní podle údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky v roce 2024 léčilo více než 84 tisíc lidí. Se stárnutím populace bude nemocných dál přibývat a do roku 2050 by jejich počet mohl dosáhnout až 266 tisíc. Lékaři proto zdůrazňují, že rozhodující je zachytit nemoc co nejdříve.
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Poruchy paměti i řeči
„Včasná diagnostika může průběh nemoci významně zpomalit. Čím dříve ji odhalíme, tím lépe se na ni navíc pacienti i jejich rodiny připraví,“ vysvětluje lékařka Astrid Matějková ze Společnosti všeobecného lékařství.
Podle ní patří mezi první varovné signály zhoršující se paměť, potíže se soustředěním nebo změny v myšlení. Pokud se podobné obtíže objeví, je vhodné obrátit se na praktického lékaře. Přijít ale může i někdo z rodiny, kdo si změn všimne u svého blízkého. Paměť se navíc při preventivních prohlídkách testuje u lidí ve věku od 65 do 80 let v rámci programu časného záchytu demence.
Praktičtí lékaři mají k dispozici několik krátkých testů, které během několika minut dokážou odhalit poruchy paměti. Vedle zahraničních metod využívají stále častěji také české testy s certifikátem ministerstva zdravotnictví, jejichž autorem je profesor Aleš Bartoš z Neurologické kliniky 3. LF UK a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.
„Zachytí i mírné poruchy krátkodobé paměti a řeči, a to během několika minut. Testování je tak velmi rychlé, což je pro praktické lékaře zásadní. Jejich provádění navíc nově hradí zdravotní pojišťovny,“ upřesňuje profesor Bartoš.
Domácí testování
Přestože výskyt Alzheimerovy choroby výrazně roste po osmdesátém roce života a v této věkové skupině postihuje až třetinu lidí, preventivní screening se na lidi starší 80 let už bohužel nevztahuje.
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Předseda Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP docent Svatopluk Býma proto upozorňuje, že testování paměti by nemělo končit dosažením tohoto věku.
„Řada seniorů se ve vyšším věku léčí i s jinými nemocemi, jako je například cukrovka, vysoký krevní tlak nebo srdečně-cévní choroby. Pokud tito pacienti začnou trpět poruchami paměti a nepřijde se na to včas, mohou léky vynechávat nebo je naopak užívat ve vyšších dávkách – a to je může ohrozit na životě.“
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Možnost orientačně prověřit paměť existuje také mimo ordinaci. Lidé si mohou sami vyplnit elektronický test ALBAV, který podle profesora Bartoše pomůže zachytit případné potíže a zároveň přispívá k tvorbě českých norem.
Jeho tým zároveň dokončuje aplikaci Digitální diagnostika demencí (DigiDiaDem), která bude poruchy paměti rozpoznávat pomocí hlasového rozhovoru. Dostupná by měla být na podzim.
Článek vznikl pro časopis Rytmus života.