Potraviny, které snižují riziko demence. Co jíst ve 40, 50 a 60 letech?

40+ - pomůže Středomořská dieta

Máme potěšující zprávu pro ty z vás, které tu a tam něco zapomenou. Výzkumy prokázaly, že demence není nezvratným osudem, dá se proti ní bojovat, a to dokonce v každém věku. Teprve když jsou duševní schopnosti tak silně omezené, že vznikají problémy v běžném životě, pak jde o demenci.



Tak daleko to ale vůbec nemusí nikdy dojít. Leccos lze totiž ovlivnit správnou výživou – a my vám teď prozradíme jak.



Ve věku 40 let se dá demenci úspěšně předcházet středomořskou dietou. Zatímco ve dvaceti letech se vaše tělo dokáže bez problémů vyrovnat s cukry i nezdravým jídlem z fastfoodů, které si bez větší škody můžete dát i na noc, po třicítce obvykle začínáte cítit změnu. Buněk totiž pomalu ubývá.



Pro každého z nás platí, že mezi 30. a 40. rokem života se začíná mozek zmenšovat a každým rokem je o něco lehčí. V souvislosti s tímhle plíživým úbytkem mozkové hmoty klesá i vaše výkonnost. Aby se takovému vývoji předešlo, doporučují vědci takzvanou středomořskou dietu, která má zpomalit neurodegenerativní procesy v mozku. Znamená to, že byste měli jíst pokud možno co nejméně masa, ale zato pravidelně ryby a mořské plody, denně pak ořechy a čerstvé ovoce a zeleninu.

Dlouhodobý výzkum na toto téma potvrdil, že zkoumané osoby, které se stravovaly podle středomořské diety, měly mozek biologicky o 7,5 let mladší než zbytek účastníků, kteří se stravovali normálně. Proto by na jídelníčku všech čtyřicátníků mělo být spousta zeleniny, bobulového ovoce, olivový olej a ořechy – a to nejlépe každý den.



Ořechy zlepšují fungování mozku

Jsou bohatým zdrojem omega-3 mastných kyselin a antioxidantů. Nové studie uvádějí, že zvýšená konzumace ořechů celkově souvisí s lepším fungováním mozku ve stáří. Vitamin E totiž chrání buněčné membrány před poškozením volnými radikály. Denně byste tedy měla sníst hrst ořechů, a zároveň střídat jejich druhy – pro zdravý mozek jsou nejcennější především kešu a vlašské ořechy.

Fazole chrání před volnými radikály

Zelené fazolové lusky dodávají tělu spoustu antioxidantů, které chrání před onemocněním srdce a krevního oběhového systému a jsou prevencí aterosklerózy. Jsou tedy velkým přínosem pro zdravé srdce a ochraňují organismus před volnými radikály. Velmi účinné v tomhle směru jsou především sójové boby. Obsahují lecitin, vitamin ze skupiny B, který je důležitou součástí ochranné vrstvy buněčných membrán nervových vláken. Doporučuje se proto v ideálním případě čtyřikrát týdne konzumovat luštěniny, jako jsou fazole, čočka a hrášek.

Mrkev optimalizuje průtok krve

Díky vysokému obsahu dusičnanů má mrkev pozitivní vliv na váš mozek. Bakterie je proměňují na sliznici úst v dusitany, které zlepšují tok naší krve v těle. Daří se jim to navíc i v místech, která jsou špatně okysličována. A to je ve vyšším věku právě případ vašeho mozku.

Borůvky regenerují buňky

Antokyany (ve vodě rozpustné pigmenty) v borůvkách jsou obzvláště zdravé pro váš mozek. Tahle skupina rostlinných látek má protizánětlivé a antioxidační účinky, a to je pro mozek velkým přínosem. Oxidační stres přispívá k jeho stárnutí a ke vzniku neurodegenerativních onemocnění. V borůvkách je barvivo fisetin, které má schopnost regenerovat poškozené buňky. V jednom výzkumu podávali fisetin pokusným myším a bylo zjištěno, že dokonce zpomalil postup Alzheimerovy choroby.

Květák podporuje paměť

Kdo jí dvakrát až třikrát týdně květák, může předejít postupnému propadu kognitivních schopností způsobených přibývajícím věkem a také vlivem nejrůznějších škodlivin. Tahle zelenina obsahuje cholin, patřící do skupiny vitaminů B, který je důležitý pro zdraví a rozvoj mozku. Kromě toho v květáku najdete také vitamin B5, který výrazně podporuje duševní výkonnost. Výzkum dokonce prokázal, že květák pěstovaný v bio kvalitě má ještě vyšší antioxidační potenciál.