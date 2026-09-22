Za onemocněním stojí herpetický virus varicella-zoster (VZV), který po prodělaných planých neštovicích z těla nezmizí. Po letech se může znovu aktivovat a vyvolat pásový opar, jehož nejčastějšími příznaky jsou bolest, pálení nebo brnění a později i vyrážka s drobnými puchýřky, která se obvykle objeví jen na jedné straně těla.
S demencí, která postupně zasahuje paměť a další mozkové funkce, přitom na první pohled mnoho společného nemá. Právě mezi těmito dvěma onemocněními ale vědci v posledních letech nacházejí zajímavou souvislost. Za pozornost přitom stojí nejen samotné výsledky výzkumů, ale také způsob, jakým byl vztah mezi očkováním a demencí zkoumán.
Jedním z možných vysvětlení je samotné chování viru.