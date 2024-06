Čtyřnásobná máma má dvě dělohy, až v jednatřiceti to odhalil její lékař

„První dceru jsem měla v devatenácti letech. Krvácení v době těhotenství mě dost vyděsilo, měla jsem strach, že o miminko přijdu. Lékař mě ale ujišťoval, že je s dítětem vše v pořádku. U dalšího těhotenství jsem doufala, že to bude jinak. Situace se ale opakovala. A stejné to bylo i u dalších těhotenství,“ svěřila se žena pro server Dailymail. Těhotná byla celkem pětkrát.

Problémy ale měla i mimo těhotenství. Perioda byla vždy tak silná, že si musela vložku měnit až třicetkrát denně. Lékaři jí nasadili mnoho léků, aby krvácení nebylo tak silné, ale nic nepomáhalo. Podle Jade to ale ani příliš řešit nechtěli a nenabízeli jiné alternativy nebo vyšetření. Podle nich se zkrátka se svým stavem měla smířit a dál nepátrat po příčině.

„Můj aktuální lékař nechápe, jak je možné, že můj přesný zdravotní stav neodhalily ultrazvuky, kterých jsem například během těhotenství měla nespočet. Tolik let jsem se kvůli tomu trápila,“ pokračovala.

Nakonec bylo řešení poměrně jednoduché. Lékaři zvolili vhodnou hormonální antikoncepci, která pomáhá regulovat silné krvácení. Původně přemýšleli i nad odstraněním jedné dělohy, to ale zatím Jade odmítla, protože by ještě ráda měla s manželem dalšího potomka a bála se, že by pak mohla mít s početím problémy.

„Je to pro mě velká změna. Dřív jsem v období menstruace nemohla nosit šortky ani sukně a šaty, měla jsem příliš velký strach, že krev proteče. Nyní mohu i sportovat s dětmi nebo dokonce jít do bazénu. Je to velká úleva. A myslím, že by se o tomto problému mělo více mluvit, protože je dost možné, že má podobný problém i spousta jiných žen a neví o tom,“ doplnila.