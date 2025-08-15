„Opravdu mě nenapadlo, že by se to mohlo stát. Samozřejmě jsem věděla, že mám dvě dělohy. Ale myslela jsem, že mohu odnosit miminko vždy jen v jedné z nich. Když jsme na ultrazvuku zjistili, že čekáme dvě miminka a každé z nich má svůj vlastní domeček, byli jsme opravdu v šoku,“ uvedla žena, která je nyní už pětinásobnou maminkou.
Vzácnou anomálii rozmnožovací soustavy zjistila Kelsey, až když jí bylo sedmnáct let, na kontrole u gynekologa. Dělohy žen s diagnózou označovanou jako didelphys mají oddělené vaječníky a vejcovody, Hatcherová má také samostatná dvě děložní hrdla. Je to velmi vzácné a rodí se tak jedna žena z milionu.
Ačkoli Kelsey byla vyděšená a měla o děti strach, dnes s odstupem času už se na těhotenství dívá jinak a s úsměvem o něm vypráví. Narodily se jí dvě holčičky. Jednu porodila přirozenou cestou a druhá musela jít o několik hodin později na svět císařským řezem.
„Když jsem byla těhotná, nijak významně jsem si nepřipouštěla, jak moc raritní naše situace je. Bylo to ale zázračné a křehké a neskutečně zvláštní pocit. Bylo to jiné, než když jsem čekala jen jedno dítě. Teď už vím, jak je to neobvyklé, a jsem šťastná, že jsem to prožila. Je to požehnání. Máme pět úžasných dětí, jsme opravdu velká rodina. Dcery sice vyrůstaly každá ve svém domečku, ale mají neuvěřitelně silné pouto. Dokonce jako miminka plakaly ve stejnou dobu. A zároveň se uklidnily, když byly jedna vedle druhé,“ doplnila pro ABCnews žena, která o narození miminek informovala veřejnost jen pár hodin po narození druhé holčičky.