Celá po mámě: Chováte se jako ona, ale zdědíte i její neduhy?

U miminka kde kdo řeší, komu je podobné. Pak už dědičnost není moc na pořadu dne. Maximálně s údivem zjišťujeme, že chováme stále víc jako naše matka. Po ní však my můžeme zdědit i některé nemoci. Je proto dobré vědět, co vaši maminku trápí, abyste tušila, na co se případně nachystat do budoucnosti. Zkuste proto v příhodné chvíli matce položit pár následujících otázek.