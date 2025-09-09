Registrujete v ordinaci, že se ve společnosti vyskytuje víc poruch autistického spektra?
Tyhle poruchy nejsou nic, co by tady dříve nebylo, ale neměli jsme je ještě pojmenované. O klucích s ADHD neboli „ádéháďácích“ se říkalo, že jsou zlobiví rošťáci nebo „postrachy okolí“. Taky se používal termín LMD – lehká mozková dysfunkce. Autisty nebo děti s poruchou autistického spektra zase společnost vnímala jako „divňáky“. Patřil k nim takový ten sousedovic samotářský kluk, poněvadž pro autisty je typický jiný sociální přístup – jsou zvláštní ohledně emocí a trochu podivíni. Jejich projevy jsou tedy pořád stejné, takové děti tady byly možná vždycky. My si je jen nedávno nově pojmenovali, zařadili a klasifikovali. Teď se o nich také pořád víc mluví. Existuje více odborníků, kteří tyto poruchy diagnostikují, je víc rané péče, která s tím rodičům a pacientům pomáhá. Takže je to aktuální téma.
Lidi mívají pocit, že když je někdo autista, je to ve vysokém procentu spojené s mentální retardací. Teď víme, že to ve vysokém procentu pravda není, že to může, ale nemusí souviset.